На его счету около 300 уничтоженных оккупантов: в бою погиб пилот-бомбер Константин Егошин

На фронте во время выполнения боевого задания погиб воин Константин Егошин из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Он был одним из лучших пилотов дронов-бомберов, который ликвидировал около 300 оккупантов.

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Защитнику с позывным "Кот" навеки осталось 23 года. О потере сообщил командир подразделения Air Canada 72-й ОМБр Николай Ворошнов.

"Украина потеряла Воина и настоящего патриота. 72-я ОМБр им. Черных Запорожцев потеряла одного из своих лучших и самых результативных пилотов-бомберов. На его счету около 300 уничтоженных орк*в. Наша стая потеряла брата..." – отметил он.

Командир добавил, что "Кот" был одним из тех, кто весной 2023 года основал ударную стаю подразделения Air Canada и был ее неизменным лидером на поле боя.

Прощание с Героем состоится на Майдане Независимости в Киеве в 11:00 в среду, 11 июня. Похоронят защитника на Берковецком кладбище.

"Я потерял ученика и лучшего пилота-истребителя. Он был мне как сын. Потерял частицу себя... Отдадим дань уважения Герою. Достойно проведем в последний путь", – подчеркнул Ворошнов.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб 23-летний воин Назарий Литвинцов из Волынской области. Он был выпускником факультета истории, политологии и национальной безопасности ВНУ, а с февраля 2023-го – нес службу в рядах ВСУ как оператор отделения разведки и корректировки взвода беспилотных авиакомплексов.

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