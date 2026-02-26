На дорогах гололедица: синоптики рассказали, ожидаются ли осадки в Украине 27 февраля. Карта

В Украине в пятницу, 27 февраля, погода будет морозной ночью, но днем – с небольшими плюсовыми показателями. Осадков не будет в подавляющем большинстве областей, единственное исключение – Крым.

Прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Подробности и карта опубликованы на сайте УкрГМЦ.

С какой погодой пройдет последняя зимняя пятница

27 февраля покойную погоду без осадков будет определять поле высокого давления и прохладная воздушная масса. Но ночью небольшой мокрый снег и дождь выпадут на Крымском полуострове из-за влияния атмосферного фронта.

Ожидается переменная облачность, юго-восточный (в восточных, южных областях – северный) ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ночью и утром большинство северных областей накроет туман. На дорогах (кроме юга и Закарпатья) местами образуется гололедица.

Что касается температуры, то в среднем ночью будет от -2 до -8 градусов. Значительно холоднее в Карпатах – от -9 до -12 мороза.

Днем по стране синоптики прогнозируют от -2 мороза до +3. На юге и крайнем западе тепла будет несколько больше. Там термометры покажут от +2 до +8 градусов.

– Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 27 февраля прибрежная часть Европы будет в зоне влияния активного циклона "Кьяра". А остальная территория, включая Украину, попадет под влияние антициклона "Хайко", что повлечет сухую и местами даже солнечную погоду.

– Синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха считает, что в начале марта в Украине ожидается относительно спокойная погода без резких температурных скачков. В ночные часы еще будут сохраняться морозы, но днем термометры будут подниматься выше нуля.

