На дорогах будет гололедица: синоптики не предупредили о похолодании в Украине. Карта

В четверг, 12 декабря, в большинстве областей Украины существенных осадков не предполагается. Однако к выходным ожидается смена погоды и похолодания.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что циклон, который в среду принес дожди и снег, постепенно покинет территорию Украины.

"Ночью циклон еще будет сопротивляться, а днем оставит вместо себя атмосферный фронт в восточных областях, поэтому и еще побудут дожди и мокрый снег, однако завтра днем в большинстве областей Украины будет без существенных осадков. Ветер ожидается с северо-запада, умеренный, временами до сильного", – написала синоптик.

В ночь на 12 декабря температура будет колебаться от 0 до -4 °C, а на юге от -1 °C до +3 °C. Днем прогнозируется от -3 до +3 °C.

"Внимание! С завтрашнего дня уже понемногу начнет холодать, "минусов" станет больше, поэтому на дорогах будет становиться очень скользко! Гололедица!" – пишет Диденко.

В Киеве в ночь на 12 декабря прогнозируется мокрый снег, днем осадки не ожидаются. Ветер будет северо-западный, порывистый. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 °C.

Синоптик отметила, что с 13 декабря в Украине значительно похолодает. В Киеве 13-14 декабря ожидаются умеренные морозы.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что погода в Украине в начале декабря будет в пределах нормы, однако в середине месяца возможны температурные колебания. Атмосферные фронты начнут более активно влиять на страну, но длительных сильных морозов не ожидается.