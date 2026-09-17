«Мы ценим это»: защитник Мариуполя Даниил Корняков получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

34-летний защитник Мариуполя Даниил Корняков стал владельцем квартиры благодаря программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует совместно с проектом "Сердце Азовстали".

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Даниил – уроженец Таджикистана. До войны он служил в Военно-морских силах. Был боцманом на фрегате "Гетман Сагайдачный", а впоследствии продолжил службу на других направлениях. После начала полномасштабной войны вместе с собратьями оборонял Мариуполь. В марте 2022 года Даниил получил минно-взрывную травму, а во время вражеского наступления на позицию попал в плен. Там защитник пережил жестокие пытки. В плену его избивали дубинками и пытали электрошокерами.

Данило находился в российском плену более 2,5 лет. После возвращения домой у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и нарушения сна. Сегодня защитник имеет II группу инвалидности и постепенно восстанавливается после пережитого. Собственное жилье станет для Даниила местом покоя и силы. "Очень просторная, светлая квартира. Это огромная помощь, которую я даже не могу описать словами. Ринат Леонидович, я вам очень благодарен за собственное жилье. Мы это ценим", – говорит защитник.

Возвращение Даниила из плена стало для семьи самым большим счастьем. Теперь он вместе с женой Натальей воспитывает двух дочерей – Киру и Ульяну. Младшая дочь родилась после всего, что пережила семья. Для Натальи это стало символом того, что жизнь продолжается. "Это вообще безусловное счастье, что после всего, что пережил мой муж, после всех наших переживаний у нас есть ребенок. Очень хорошо, что мы можем продолжить свой род, дать жизнь ещё одному человеку и как-то двигаться дальше", – говорит Наталья, жена защитника.

Во время вручения жилья Даниил и Наталья вместе с дочерьми осмотрели новый дом, который оснащён всем необходимым для комфортной жизни.

"Мы очень ценим наших героев и надеемся, что эта помощь, которую передает вам Ринат Ахметов, будет важна для вас и станет надежным фундаментом для вашего светлого будущего. У Даниила есть две дочери и прекрасная жена. Сегодня, осматривая квартиру, они так улыбались, даже семимесячная Кира улыбалась. Они говорили, насколько это для них важно, насколько им нравится квартира, насколько по душе ремонт. И каждый раз мне так приятно слышать, что эта квартира – это возможность почувствовать себя как дома", – говорит Ксения Сухова, генеральный директор Фонда.

Сейчас Даниил еще приходит в себя после пережитого в плену, но надеется вернуться на службу. Он чувствует свою ответственность перед сослуживцами и хочет и впредь защищать Украину.

Программа "Дома" предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к полноценной жизни после боев и плена.