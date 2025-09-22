'Мы работаем в Украине, а значит – и для Украины': Основатель Favbet Андрей Матюха о том, как балансировать между развитием бизнеса и помощью государству

Андрей Матюха — украинский инвестор, предприниматель и меценат, основатель одного из крупнейших игорных операторов на территории Украины. В разговоре с OBOZ.UA он почти не говорит о себе. Зато – о трех направлениях, где бизнес может быть максимально полезным стране: налоги, оборона, общественные инвестиции. Формула проста: измеряемые взносы, понятные процессы, партнерство с государством.

По официальным данным, группа компаний Favbet является одним из самых дисциплинированных налогоплательщиков отрасли. По итогам 2024 года сумма уплаченных налогов достигла 6,75 млрд грн. В первом полугодии 2025-го компания перечислила в госбюджет 4,37 млрд грн – это на 48% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

На рынке лицензированной игорной индустрии доля группы в 2024-м составляла около трети всех уплаченных налогов, а в первом полугодии 2025-го – почти половину. Для Матюхи эти цифры – показатель того, что бизнес может быть опорой для государственных финансов даже в кризисной экономике.

"С начала полномасштабного вторжения структуры Favbet инвестируют не менее 20 млн грн ежемесячно в проекты, связанные с обороноспособностью страны. Совокупно — более 730 млн грн помощи Вооруженным Силам и другим силам обороны. Это не только закупки, но и логистика, сервис, закрытие срочных запросов под конкретные задачи подразделений", – рассказывает основатель.

По его словам, фокус – на "глазах и кулаках" современного фронта, БпЛА. За последние 3 года защитники получили более 1600 беспилотников и комплектующих, более 700 пикапов и автомобилей для мобильных групп, сотни единиц оптической и радиотехнической техники, источники питания и генераторы. Отдельно – 60 млн грн было выделено на укрепление фортификационных сооружений Государственной пограничной службе.

Один из системных проектов, который получает оперативную и целевую поддержку – рота ударных беспилотников "Фаворит". "Основатель подразделения Денис Перч – наш знакомый, человек, который много сделал для развития единоборств в Украине. На фронте он чуть ли не с первых дней полномасштабного вторжения. Его рота сейчас работает в горячих точках, а мы стараемся оперативно закрывать потребности в самом необходимом – от дронов до всех расходных материалов", – рассказывает Матюха.

Параллельно с военной помощью группа системно инвестирует в общественные проекты – всего более 300 млн грн через Favbet Foundation и Фонд Андрея Матюхи. Подход тот же: концентрация на программах с долгим эффектом и измеряемыми показателями.

Среди ключевых кейсов – участие в национальной платформе UNITED24: 53 новых пикапа Peugeot Landtrek для ударных рот БпЛА "Армии дронов" за около 57 млн грн, 20 млн грн на закупку 15 000 FPV-дронов в рамках двух инициатив, 4 млн грн на сенсоры для усиления ПВО, 5 млн грн – на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС.

В сфере образования и цифровой инклюзии Favbet с партнерами передали около 5000 компьютеров для сельских библиотек в 15 областях и 2100 телевизоров в ДБСТ – всего более 75 млн грн. В медицине – многолетняя поддержка Института нейрохирургии и Охматдета. После российского ракетного удара 2024 года компания передала детской больнице дополнительные 10 млн грн на восстановление поврежденных корпусов.

"В 2025 году мы много сотрудничаем с отделением ургентной хирургии Охматдета, потому что получили запрос на несколько современных инструментов для сложных операций. В течение нескольких месяцев больница получила ректрактор Thompson стоимостью 2,22 млн грн и системы электролигирования для уменьшения кровопотери и ускорения операций. Все оборудование уже успешно используют во время хирургических вмешательств", – рассказывает Андрей Матюха.

Отдельное направление, которому Матюха уделяет особое внимание — реабилитация военных", — говорит Матюха. Сейчас это программа "Re:start" по VR-реабилитации, которая ускоряет восстановление после ранений и уже работает в пяти больницах в разных регионах, и создание цифрового хаба "Е-протез" с дорожными картами протезирования, ресурсами для поиска финансовой поддержки и консультациями для людей с ампутациями и их семей.

Сейчас в рамках проекта уже запустили сайт с базой данных и чат-бот в Телеграме на основе ИИ. В ходе пилотного запуска команда проекта планирует помочь пройти путь к установлению протеза не менее 2500 пользователям.

Для детей из семей ВПЛ, военнослужащих и социально уязвимых групп Favbet Foundation работает "Клуб Супергероев" — образовательно-спортивные инициативы (потрачено более 5 млн грн). А вместе с Минмолодьспорт и FAST реализован первый всеукраинский курс по первой помощи для спортивного сообщества — подготовлено 1800 тренеров, спортсменов и менеджеров.

Другой проект по обучению домедицинской помощи Фонд Андрея Матюхи запустил для ремонтных бригад Укрэнерго. Инициатива предусматривает 75 однодневных тренингов для ремонтников и технического персонала НЭК "Укрэнерго", в рамках которых пройдут подготовку около 1500 энергетиков по всей стране. Первые сессии уже состоялись в Киеве и области.

Третий столп, по словам основателя Favbet – формирование культуры ответственной игры по международным стандартам. За последние годы Favbet направила на это 10 млн грн в партнерстве с государством, учеными и профильными организациями.

Уже несколько лет бизнес является генеральным партнером комплексного проекта по созданию в Украине инфраструктуры помощи людям с риском игровой зависимости. В 2023-м компания поддержала первое национальное исследование игровой зависимости под эгидой Минздрава и открыла свои площадки для полевых исследований.

На основе результатов было создано руководство для государства, операторов и игроков, которые позже легли в основу госстандарта социальной услуги "Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью", 2024 года. Именно его применяют в киевском "Пространстве жизни. Life Space" – первом центре, который комплексно помогает людям игрозависимым и их близким.

С весны 2025-го украинская организация "Центр ответственной игры" при меценатской поддержке Favbet развернула международную программу партнерств и обмена опытом со странами ЕС, чтобы имплементировать эффективные профилактические и терапевтические подходы в Украине.

Смысл инвестиций в том, чтобы ответственная игра не оставалась набором деклараций. Речь идет о научных данных, государственных стандартах, обучении специалистов, постоянных сервисах поддержки – и о новой норме поведения на рынке.

Матюха описывает работу компании как "операционную благотворительность": четкие KPI, дедлайны, подотчетность.

"Люди справедливо ожидают от бизнеса больше, чем просто уплату налогов, – говорит Матюха. – Но без налогов не работают больницы, не покупаются дроны, не происходит восстановление. Поэтому нам важно быть ответственными в обоих направлениях – делать взносы в финансы государства и предоставлять точечную помощь там, где она дает наибольший эффект".