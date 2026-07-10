"Мы проехали 19 блокпостов": семья Клименко из Мариуполя рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

"Ночью было очень страшно засыпать", – рассказывает 11-летняя Софийка Клименко о своей жизни в окруженном российскими войсками Мариуполе. Тогда девочка начала вести дневник, записывала, когда отключили свет и отопление, считала дни между редкими визитами отца и ждала его возвращения. Её папа – Юрий – был артиллеристом и в те дни защищал город. История семьи Клименко стала частью Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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В марте 2022 года София с мамой Викторией выживали в Мариуполе без света, газа и воды. Еду готовили на костре во дворе вместе с соседями – в редкие минуты тишины. Виктория вспоминает: каждый раз, готовя обед, она молилась, чтобы успеть вернуться к дочери до начала нового обстрела.

"Выходишь на улицу, чтобы что-то приготовить ребенку, оборачиваешься и не понимаешь, где находишься. Вроде бы это твой дом, твой двор, но буквально за несколько дней всё разрушено. Весь город в дыму, и ты не знаешь, будет ли завтра, доготовишь ли ты эту еду, донесешь ли её ребёнку", – говорит Виктория.

Решиться на отъезд они смогли только 16 марта. Связи с мужем уже не было. Оставив на двери квартиры записку для него, Виктория с дочерью отправились в неизвестность. Выезжая из города, мать попросила дочь солгать об отце, чтобы выжить.

"Я очень боялась того, что мы – семья военного, чтобы они ничего не спросили. Я знала, что ответить, но все равно было страшно", – объясняет София.

А ещё Виктория велела Софийке не смотреть в окно машины, ведь вся дорога была усыпана телами погибших.

"Моя задача заключалась в том, чтобы спасти ребёнка. Эту дорогу я никогда не забуду. Мы проехали девятнадцать блокпостов. Это был какой-то кошмар. Я знала, что Юра остался в Мариуполе со своими ребятами, но не знала, где он и что с ним", – говорит женщина.

Спустя несколько месяцев неизвестности семья получила фотографию записки Юрия из "Азовстали", которую военные передали через Starlink. Впоследствии стало известно, что во время вражеского обстрела фосфорными бомбами защитник получил тяжелые ранения и 30% ожогов тела, а позже по приказу сдался в плен. Уже через месяц Юрия удалось вернуть домой в рамках обмена.

"Мы увидели по телевизору, что состоялся обмен ранеными, и там заметили папу, но не сразу поняли, что это он. Он был совсем не похож на себя. А когда мы его увидели, он очень хотел взять меня на руки, но у него были очень тяжёлые ранения, поэтому это было сложно", – рассказывает Софийка.

Сразу после возвращения Юрий выполнил обещание, данное на "Азовстали", – обвенчался с Викторией. Вскоре у них родилась вторая дочь Соломия. Новую жизнь семья начала в собственной квартире, которую защитник получил в рамках программы "Дома", реализуемой Фондом Рината Ахметова в партнерстве с "Сердцем Азовстали".

"Это такая весомая поддержка. Я понимаю Рината Леонидовича, для него Донбасс – его дом, а мы все для него – как семья. Спасибо ему за то, что он объединил нас и заботится о нас. Я горжусь тем, что я из Мариуполя и что мой муж внес свой вклад в эту страну", – добавляет Виктория.

Смотрите историю семьи Клименко здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.