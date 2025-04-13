Процесс демобилизации военных, служащих длительное время, требует тщательной подготовки и создания условий для безопасной замены. В настоящее время ведутся исследования и разрабатываются механизмы, позволяющие реализовать демобилизацию без риска обороноспособности страны.

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Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью BIHUS Info. Он подчеркнул, что власть хорошо понимает, что люди истощаются.

"Что касается мобилизованных, которые уже длительное время служат, абсолютно их понимаю. Люди истощаются и физически, и морально, я понимаю, что это трудно. И я не сторонник служебные с сегодняшнего дня и до конца. Но для того, чтобы вопрос демобилизации стал на повестку дня как такой, который возможно реализовать, для того надо создать условия", – объяснил он.

Однако, по его словам, для того, чтобы вопрос демобилизации стал возможным, необходимо создать соответствующие условия.

"Но без понимания и помощи общества это не реально. Мы не можем освободить большое количество военных мобилизованных, обнажив какой-то участок фронта. Мы же понимаем, что это не совсем укладывается в здравый смысл. Ну верно, возможно ли я не прав? Я понимаю, что люди истощены", – заметил он.

Он подчеркнул, что важно не только разработать механизм для увольнения военных, но и обеспечить их замену без нарушения боеспособности армии.

"Просто их уволить сейчас, не создав условия их замены, это неправильно. При всем уважении к тем людям, которые уже сидят с (начала, - ред.) полномасштабки", – резюмировал он.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что среди острых вопросов, ныне обсуждаемых в украинском обществе, есть вопросы демобилизации воюющих с 2022 года защитников. Впрочем, с проведением такой демобилизации и обеспечением возвращения домой тех военных, которые отслужили три и более года, по мнению военного командования Украины, есть существенная проблема.

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