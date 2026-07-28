"Мы боремся за возвращение каждого украинца из российского плена", — Буданов

Возвращение украинских защитников и гражданских лиц из российского плена по-прежнему остается крайне важной задачей.

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Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в годовщину трагедии в Оленевке на своем официальном Telegram-канале.

Глава ОП подчеркнул, что, несмотря на все трудности, Украина продолжает борьбу за каждого гражданина, который до сих пор находится в российском плену.

"Возвращение всех защитников и гражданских лиц домой – это безусловный приоритет и ежедневная работа. Мы боремся за каждого и не остановимся, пока не вернем из плена всех", – подчеркнул Буданов.

Отдельно он напомнил, что с момента трагедии в Оленевке прошло четыре года. По словам Буданова, массовое убийство украинских военнопленных стало одним из самых жестоких военных преступлений, совершенных российскими оккупантами во время полномасштабной войны.

Глава ОП отметил, что Украина помнит каждую жертву и продолжает добиваться справедливого наказания виновных.

"Циничный акт террора никогда не будет забыт и не останется безнаказанным. Чтим память всех украинских военных и гражданских лиц, чьи жизни оборвались в российских застенках из-за пыток и бесчеловечных условий. Вечная память павшим героям", – подытожил Буданов.

Напомним, недавно глава Офиса президента Кирилл Буданов возглавил новый совет по вопросам защиты прав ветеранов и пленных.