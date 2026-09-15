Верный сын Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Вячеслава Олийника. Фото

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Вячеслав Олейник. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева.

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"Домой, в родной Ирпень, на щите возвращается Герой – Вячеслав Олейник", – говорится в сообщении.

Защитник родился 6 июня 1989 года в Ирпене. Окончил школу № 17, а затем Украинский гуманитарный институт в Буче. Вячеслав с детства был очень активным, увлекался футболом и баскетболом. Работал садовником в Киевском областном детском санатории.

Во время оккупации Ирпеня Вячеслав оставался в городе и помогал соседям, чем мог, в те тяжелые дни. В мае 2024 года вступил в ряды Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины. Служил старшим стрелком-оператором 2-го егерского батальона одной из воинских частей.

В ноябре 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи посёлка Чумацкое Донецкой области связь с воином прервалась – с тех пор он считался пропавшим без вести. Почти два года родные жили надеждой, но, к сожалению, результаты ДНК-экспертизы подтвердили гибель Героя.

"Именно таким – неравнодушным, мужественным и преданным Украине – его навсегда запомнят родные, друзья и все, кто знал Защитника. В Ирпене у Вячеслава остался родной брат Александр. От имени всей Ирпенской общины выражаю самые искренние соболезнования брату, всем родным, близким, друзьям и собратьям нашего Защитника", – добавила Макеева.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного ранения в больнице скончался военный из Бучи Киевской области 25-летний Александр Кальчик. Жизнь храброго украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

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