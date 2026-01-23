Мудрый и надежный: на войне погиб капитан полиции с Полтавщины. Фото

На Полтавщине попрощались с капитаном полиции Валентином Журбой – бойцом штурмового полка "Цунами" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость". Он погиб 29 декабря 2025 года вблизи Константиновки во время выполнения боевого задания.

Побратимы вспоминают его как надежного и ответственного воина, на которого всегда можно было положиться. Об этом сообщает национальная полиция Украины в Telegram-канале.

Валентин Журба родился 20 февраля 1995 года в Полтаве. После школы выбрал путь службы государству и поступил в Днепропетровский государственный университет внутренних дел, где получил высшее юридическое образование по специальности "Правоведение".

Свою профессиональную деятельность он начал оперуполномоченным в подразделениях полиции Полтавы, а затем продолжил службу в управлении защиты экономики в Полтавской области. Позже Валентин Журба проходил службу в Одесской области. Там он работал в секторе реагирования патрульной полиции, криминальной полиции, а также в изоляторе временного содержания. Коллеги характеризовали его как сдержанного, принципиального и ответственного правоохранителя.

В июне 2024 года капитан полиции добровольно присоединился к штурмовому полку "Цунами" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость". Он нес службу на самых сложных и опасных направлениях фронта, выполняя боевые задачи без лишних слов и нареканий.

Побратимы вспоминают Валентина Журбу как мудрого, выдержанного и надежного бойца – человека, который держал слово и поддерживал других в самые трудные моменты. 29 декабря 2025 года вблизи Константиновки Валентин Журба погиб в результате попадания вражеского беспилотника в боевую бронированную машину. Ему было 30 лет. На Полтавщине Героя провели в последний путь.

