Как высушить волосы, если нет света: спасительные способы

Да, длительные отключения света довольно негативно влияют на наше эмоциональное состояние. Но ни один блэкаут не способен отбить у нас желание ухаживать за собственной внешностью – в частности, правильно сушить волосы.

Видео дня

Но что делать, если света нет действительно длительное время, а помыть и высушить голову не только хочется, но и нужно? OBOZ.UA рассказывает о самых интересных и эффективных лайфхаках.

Как высушить волосы без горячего воздуха

Быстро высушить голову мешает лишняя влага, которая задерживается внутри прядей. Но от нее можно избавиться намного быстрее, если применить несколько довольно простых и доступных приемов.

Метод "плоппинга " – вместо обычного махрового полотенца воспользуйтесь старой хлопковой футболкой. Ее мягкие волокна будут впитывать воду быстрее. Наклоните голову вниз, сложите волосы на ткань и завяжите ее как тюрбан. Для лучшего эффекта вам может понадобиться дополнительная футболка или две – приготовьте их заранее.

" – вместо обычного махрового полотенца воспользуйтесь старой хлопковой футболкой. Ее мягкие волокна будут впитывать воду быстрее. Наклоните голову вниз, сложите волосы на ткань и завяжите ее как тюрбан. Для лучшего эффекта вам может понадобиться дополнительная футболка или две – приготовьте их заранее. Кондиционер с силиконами – звучит довольно неожиданно, но легкие силиконы в бальзамах делают волосы водоотталкивающими. Вода просто скатывается с поверхности, и пряди высыхают на 30% быстрее.

– звучит довольно неожиданно, но легкие силиконы в бальзамах делают волосы водоотталкивающими. Вода просто скатывается с поверхности, и пряди высыхают на 30% быстрее. Метод проветривания – каждые 10-15 минут перекидывайте волосы с одной стороны на другую или наклоняйте голову вниз и слегка встряхивайте пряди у корней пальцами. Это открывает доступ воздуха к нижним слоям волос, которые обычно сохнут дольше всего.

– каждые 10-15 минут перекидывайте волосы с одной стороны на другую или наклоняйте голову вниз и слегка встряхивайте пряди у корней пальцами. Это открывает доступ воздуха к нижним слоям волос, которые обычно сохнут дольше всего. Микрофибровое полотенце – микрофибра впитывает воду лучше, чем обычный махровый текстиль, а два полотенца из этого материала сработают даже эффективнее. Первое заберет основную влагу сразу после душа, а второе (сухое) наденьте через 10 минут, чтобы окончательно вытянуть из шевелюры остатки воды.

– микрофибра впитывает воду лучше, чем обычный махровый текстиль, а два полотенца из этого материала сработают даже эффективнее. Первое заберет основную влагу сразу после душа, а второе (сухое) наденьте через 10 минут, чтобы окончательно вытянуть из шевелюры остатки воды. Досушивание бумажными полотенцами – этот лайфхак лучше использовать на финальной стадии. Когда вы вытянете максимум влаги футболкой, микрофиброй или проветриванием, разделите волосы на отдельные пряди и промокните их обычными бумажными полотенцами. Те впитывают влагу, с которой не справилась ткань, и это помогает волосам дойти до состояния 80% сухости значительно быстрее. Именно в этот момент стоит наносить несмываемые средства для ухода, если вы планируете еще и укладку. Но не используйте бумагу на совсем мокрых волосах – она размокнет и ее трудно будет вычесать потом.

Если у вас есть газовая плита

Если вы являетесь счастливым обладателем газовой плиты, вам открывается несколько дополнительных лайфхаков. Но ни в коем случае не сушите голову над зажженной конфоркой напрямую – это очень-очень опасно. В лучшем случае вы обожжете кончики, о худшем даже думать не будем.

Метод с феном и зарядной станцией

Тем, кому повезло в дополнение к газовой плите иметь также зарядную станцию и ассистента, можно устроить чуть ли не салонную процедуру. Многие зарядные станции могут запускать двигатель фена, но не справляются с нагревом. И здесь на помощь придет газ. Зажгите самую большую конфорку на максимум, включите фен на режим холодного обдува и попросите кого-то подержать этот фен напротив плиты. Он будет затягивать нагретый воздух и направлять его на ваши волосы.

Метод нагретых крышек

Здесь можно справиться и самостоятельно, но придется немножко повозиться. Поставьте на огонь кастрюлю с водой и накройте ее крышкой. Когда крышка станет горячей, оберните ее тонким сухим полотенцем и приложите к влажным волосам (не к коже головы!). Это дает минимальный нагрев, который существенно ускоряет испарение влаги.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как согреться дома, если нет ни отопления, ни света.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.