Можно услышать до сих пор: какие фразы выдают людей, живших в СССР

Советский Союз уже давно развалился, однако до сих пор влияет на мышление и быт некоторых людей. Дефицит, бедность и коммунизм настолько сильно повлияли на граждан того времени, что иногда они передают свои установки и привычки детям.

Язык народа который хранит в себе историю, культуру, ценности и может немало рассказать о жизни людей. OBOZ.UA собрал подборку выражений, которые отражают реалии того времени и с легкостью могут выдать человека, который жил в СССР.

Кто крайний?

Этот вопрос можно услышать до сих пор, но не все осознают откуда пошла эта формулировка. Во времена СССР, из-за плохо организованной экономической системы, очереди были везде. Людям приходилось ждать и для того, чтобы купить еду, и для того, чтобы попасть к врачу.

Фразой "кто крайний?" люди спрашивали, кто занимает последнее место в очереди, ведь людей часто было так много, что без уточнений не разберешься. Также важно было предупредить последнего человека в очереди о том, что вы будете за ним, чтобы закрепить свое место и ни в коем случае не пропустить свою очередь.

Почему я?

Эту фразу также можно услышать не редко в совершенно разных контекстах. Она, как правило, применяется, когда человек не хочет что-либо делать и пытается переложить ответственность на кого-то другого.

Однако в СССР этот вопрос напрямую был связан с нежеланием человека выполнять обязанности на работе. Люди считали, что присутствовать на месте работы предостаточно, чтобы вам заплатили. Это и не удивительно, ведь с скудной зарплатой в 80-90 рублей мотивации работать было не много. Поэтому если работнику, привыкшему только сплетничать с коллегами и ходить на обед, поручали важную задачу, он непременно возмущался и спрашивал: "А почему я? Пусть кто-нибудь другой сделает".

Ишь деловой какой!

Эта фраза имела отрицательную окраску и применялась, когда кто-то делал что-то, не подходящее идеальному советскому человеку. Слово "деловой" в этом контексте было в значении "предприимчивый", "решительный", "

пробивной", а в СССР все эти качества считались отрицательными, ведь хороший гражданин должен был быть тихим, послушным и трудолюбивым.

Тебе что, больше всех надо?

Это выражение означало – сиди тихо, не нужно проявлять инициативу и подвергать сомнению действия власти.

Людей со своим мнением, которые не готовы были молчать о том, что их не устраивает, часто уничтожали физически, ведь спор с властью – это преступление. Приблизительно в 50-х годах репрессии стали уменьшаться, но страх в людях остался. Когда кто начинал делать или говорить что-то неудобное, то слышал "Тебе что, больше всех надо? Ты все равно ничего не изменишь".

Где ты это взял?

У СССР с доступностью товаров были большие проблемы, поэтому если кто-то имел какой-то дорогостоящий или редкий предмет, то непременно слышал в свою сторону вопрос "Где ты это взял?".

Бытовая техника, хорошая одежда или нетипичные продукты питания очень сильно выбивались из общей советской серости и единообразия, поэтому люди не стеснялись уточнять, где это можно достать.

Выбросили в значении появления товара на полках

В СССР слово выбросили можно было услышать не только в контексте мусора. Так сообщали о появлении редких или дефицитных товаров на полках магазинов. Например люди говорили: "Беги скорее в хозяйственный магазин, там пылесосы выбросили" или "Соседи говорят, что в гастрономе выбросили сервелат, иди посмотри".

Сообразим на троих?

Это выражение трудно перевести на другой язык, чтобы передать его сущность. Оно появилось на советских заводах и фабриках. Если на предприятии человека не кормили, то жены либо давали мужьям с собой так называемые "ссобойки", либо один рубль на обед в столовой.

В среднем, обед в советской столовой стоил 80-90 копеек, а бутылка водки 2 рубля 87 копеек, поэтому если три человека сбрасывались по рублю, то могли себе позволить опьянеть посреди рабочего дня и протрезветь до прихода домой.

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