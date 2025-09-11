Можно посадить и забыть: какие растения в саду не надо обрезать

Осень для садоводов – это время приводить в порядок свои растения и проводить им профилактическую обрезку перед зимой. В том числе из соображений опрятности насаждений.

Однако некоторые садовые растения вполне прилично сохраняют форму и без этой процедуры. Какие именно виды не нуждаются в подобном уходе, рассказало издание RadioClub. Они обильно цветут, имеют весьма декоративный вид и почти не требуют ухода. Все, что нужно, это вовремя убирать с них сухие или поврежденные побеги, но это скорее исключение.

Спирея

Неприхотливая и выносливая, спирея давно покорила садоводов. Сорт Double Play Doozie удерживает аккуратную форму без вмешательства и цветет с весны до середины лета. При этом она не требует удаления сухих цветов и, несмотря на это, обильно расцветает снова. Благодаря высоте 60-90 см этот кустарник подходит и для бордюров, и для цветников.

Американская туя

Карликовый сорт Anna's Magic Ball образует плотный зеленый шар, который не теряет этой формы даже без подстригания. Морозостойкая, неприхотливая и декоративная – такой американская туя и остается. Единственное требование для ее успешного выращивания – это расположение на солнце, ведь в тени ее крона распадается.

Юкка

Экзотическое, устойчивое к морозам и засухе растение почти не нуждается в уходе. Летом юкка выпускает высокие цветоносы с белыми колокольчиками, привлекающие насекомых-опылителей. Сорт Color Guard с пестрыми листьями особенно эффектен и создает выразительный акцент в саду. В обрезке эта экзотическая красавица не нуждается вообще.

Барбарис

Сорт Sunjoy Todo радует пурпурной листвой, золотыми весенними цветами и в придачу яркими ягодами осенью. Компактный (около 60 см) куст не разрастается чрезмерно и не нуждается в формировании, создавая на участке живописный хаос. Барбарис идеален для низких бордюров, а колючки дополнительно защищают от нежелательных гостей.

