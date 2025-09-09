Что сделать с гортензиями осенью, чтобы они обильно зацвели в следующем году: простая задача

Осень быстро приближается, а для садоводов это означает, что следующие несколько месяцев им придется собирать листья, которые постоянно опадают. Однако нет необходимости выбрасывать их, поскольку осенние листья на самом деле являются одним из лучших способов защитить гортензии в это время года.

Эксперт каз садоводства, которая руководит компанией Hydrangea Love, говорит, что опавшие листья – это дешевый способ защитить гортензии от сорняков и холодной погоды. "Если у вас есть двор, полный деревьев, компостированные листья могут быть прекрасным экологически чистым вариантом мульчи для гортензий", – объяснила она, пишет Express.

Мульчирование – это садоводческая практика добавления органического вещества в почву, и гортензии нуждаются в мульчировании, поскольку их корни расположены поверхностно, что делает их более уязвимыми к морозам.

Корни гортензии растут близко к поверхности почвы, что увеличивает вероятность его высыхания и замерзания, что может привести к неправильному росту растения или даже к его гибели, если оно получит достаточный ущерб.

Мульчирование гортензий создаст изолирующий слой вокруг корней, который действует как щит для защиты их независимо от погодных условий.

В частности, листья являются одной из лучших натуральных мульч для гортензий, поскольку они содержат много влаги, что обеспечивает надлежащее орошение корней, поскольку осенью они легко пересыхают.

Это также добавит больше органического вещества в почву, что поможет подпитать растение, а также сгладит любые сорняки поблизости, чтобы гортензии оставались здоровыми, готовя их к более холодной зимней погоде.

Как использовать опавшие листья для мульчирования гортензий

Лучший способ использовать опавшие листья – это сначала скосить их газонокосилкой, прежде чем собирать. Затем поместите его в пакет или компостный контейнер на несколько недель.

Листья прекрасно подходит для мульчи, но оно очень легко спутывается из-за того, сколько влаги оно удерживает.

Предварительное измельчение и компостирование предотвращает образование толстого слоя влажной почвы, поскольку это может препятствовать попаданию воздуха и воды в почву.

Через две недели расправьте листья вокруг основания гортензии. Держите мульчу подальше от стебля, поскольку это может привести к застою воды в этом участке, что может вызвать гниение.

Мульчирование листьями осенью обеспечивает вашей гортензии защиту, необходимую для отдыха в течение зимы, и вознаграждает вас более крепким растением и красивыми цветами весной.

