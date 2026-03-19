Можно ли умываться водой из-под крана: корейский секрет сияющей кожи

Когда мы говорим об уходе за кожей, мы обычно думаем о кремах, сыворотках и средствах для умывания. Вода, которую мы используем для умывания лица, редко приходит на ум. Но вода – это первое, с чем сталкивается наша кожа в нашей повседневной жизни.

В большинстве европейских городов водопроводная вода имеет хорошее качество и безопасна для использования. Однако ее состав может влиять на кожу некоторых людей. Жесткая вода содержит больше минералов и часто также хлорированная, что может вызвать ощущение сухости или стянутости после умывания у чувствительной кожи, пишет OBOZ.UA.

Кожа от природы имеет слегка кислый pH, тогда как водопроводная вода обычно немного нейтральнее или слегка щелочная. Эта разница может временно изменить баланс на поверхности кожи, но в большинстве случаев он быстро восстанавливается. Поэтому сама водопроводная вода не повреждает кожу, но может вызвать немного больше дискомфорта для более чувствительных типов.

Можно ли умываться газированной водой

Газированная вода содержит растворенные минералы, такие как кальций, магний и бикарбонаты. Ее состав часто более стабилен и не содержит хлора, поэтому некоторые люди рассматривают ее как более мягкую альтернативу умыванию лица.

Для очень чувствительной кожи, розацеа или после дерматологических процедур такая вода может вызвать меньше стягивания или раздражения. Однако газированная вода не является чудодейственным решением для проблем с кожей; она сама по себе не может устранить акне, пятна или другие недостатки кожи.

Согласно некоторым советам, пузырьки углекислого газа помогают очистить кожу или даже действуют как очень нежный эксфолиант.

Пузырьки могут создавать освежающее ощущение на коже, но нет исследований, которые бы показывали, что газированная вода на самом деле глубоко очищает поры или улучшает состояние кожи. Это преимущественно интересный бьюти-тренд, который стал популярным, особенно в азиатских бьюти-процедурах.

Ключ к здоровой коже не в бутылке газировки, а в простом и последовательном уходе. Нежное очищение, хороший увлажняющий крем и регулярная защита от солнца.

