Можно ли сажать лаванду осенью: советы для дачников

Лаванда – одно из самых любимых садовых растений. Она украшает клумбы нежно-фиолетовым цветом, наполняет воздух ароматом и не требует чрезмерного ухода. Однако не каждое время года подходит для ее высадки.

Осень кажется удобной порой для садовых работ, но с лавандой не все так просто. Успех посадки зависит от климата, типа почвы и времени, которое осталось до первых морозов, говорят эксперты.

Когда можно сажать лаванду осенью

Высадка лаванды осенью возможна только в мягком климате, где зимы не слишком суровые. Это касается регионов с длительными теплыми осенними днями и нечастыми сильными морозами.

Растение должно иметь не менее шести недель до наступления первого серьезного похолодания – именно столько времени ему нужно, чтобы укорениться.

Главное условие успеха – хорошо дренированная почва. Лаванда не переносит застоя воды, поэтому перед посадкой землю следует улучшить, добавив крупный песок или мелкий гравий. В такую почву можно смело высаживать растение даже в октябре.

В южных регионах или в местах с мягкой зимой осенняя посадка дает даже преимущество: теплая земля и прохладный воздух стимулируют развитие корневой системы, а весной лаванда быстро трогается в рост.

Когда не стоит сажать лаванду осенью

Если в вашей местности ранние морозы, глубокое промерзание почвы или длительные периоды снега, лучше отложить посадку до весны. В таких условиях молодые саженцы просто не успеют окрепнуть, а корни могут погибнуть от холода или избытка влаги.

Так же не стоит сажать лаванду в глинистую, тяжелую почву, которая зимой долго остается мокрой. Даже самые выносливые сорта не выдерживают переувлажнения – оно провоцирует гниение корней.

Если вы вырастили саженцы из семян, но не уверены, что они переживут зиму в открытом грунте, лучше пересадите их в горшки. Зимой их можно держать в прохладном светлом помещении, теплице или под укрытием. Такой вариант не только безопасен, но и подарит приятный аромат в доме – лаванда очищает воздух и даже отпугивает насекомых.

Если вы сомневаетесь, приживется ли лаванда после осенней посадки, попробуйте размножить ее черенками. В конце осени можно взять несколько черенков со здоровых кустов и укоренить их в горшках. Весной вы получите готовые молодые растения, которые легче адаптируются в открытом грунте.

