Можно ли подать документы на отсрочку в ЦПАУ через представителя: детальное объяснение

В Украине существенно изменился порядок оформления отсрочки от мобилизации, в частности относительно представления необходимых документов. Сейчас прием заявлений и документов осуществляют центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

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При этом подать пакет документов можно только лично, ведь обращения через представителя не принимаются. Об этом сообщается на портале "Юристы.UA".

В 2026 году территориальные центры комплектования (ТЦК) больше не осуществляют прием документов для оформления отсрочки от мобилизации. В то же время именно ТЦК продолжают рассматривать представленные материалы и принимать соответствующие решения.

Подача документов теперь происходит через ЦПАУ, а в отдельных случаях онлайн, через приложение "Резерв+".

Что говорит адвокат

К юристам обратился мужчина, который планирует оформить отсрочку и поинтересовался, может ли подать документы в ЦПАУ через законного представителя. Специалисты разъяснили, что действующий порядок предусматривает только личную подачу документов заявителем.

"Заявление на отсрочку в ЦНАП у Вас примут только при персональной явке", – ответил адвокат Юрий Айвазян.

Он пояснил, что действующее законодательство четко регламентирует порядок подачи документов через ЦПАУ. Согласно установленным правилам, заявление должен подавать непосредственно сам заявитель, а оформление документов через представителя не предусмотрено.

Напомним, часть забронированных работников в Украине может потерять отсрочку от мобилизации уже в конце лета из-за изменения правил бронирования. До 1 сентября компании должны пройти повторную проверку на соответствие обновленным требованиям, иначе бронирование их сотрудников могут отменить.

Как сообщал OBOZ.UA, оказывается, как минимум семь процентов мобилизованных военнослужащих в Украине имеют право на отсрочку. Но из-за ошибок в Территориальных центрах комплектования и неосведомленности украинцев в собственных правах они попали в армию. Есть три основные причины такой незаконной мобилизации.

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