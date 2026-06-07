Бронирование от мобилизации в Украине: кто может потерять отсрочку уже в конце лета

Часть забронированных работников в Украине может потерять отсрочку от мобилизации уже в конце лета из-за изменения правил бронирования. До 1 сентября компании должны пройти повторную проверку на соответствие обновленным требованиям, иначе бронирование их сотрудников могут отменить.

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Правительство обновило порядок бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. Часть нововведений начнет действовать уже с 10 июня, через десять дней после официального обнародования постановления Кабинета Министров №692.

Вместе с тем в Министерстве экономики объяснили, что изменения касаются трех основных направлений: зарплатного критерия, правил учета совместителей и пересмотра статуса критически важных предприятий.

Что изменилось в правилах бронирования

Одной из главных новаций стало повышение зарплатного порога для бронирования. Теперь для подтверждения критичности предприятия и бронирования работника средняя начисленная заработная плата должна составлять не менее трех минимальных зарплат – 25 941 гривну. Речь идет о сумме до уплаты налогов.

Для предприятий, работающих на территориях возможных или активных боевых действий, а также на временно оккупированных территориях, установлен более низкий порог – 21 618 гривен, что соответствует 2,5 минимальным зарплатам.

В то же время новые требования не распространяются на государственные и коммунальные предприятия.

Кто может потерять бронирование

Наибольший риск потерять бронирование касается работников предприятий, которые не подтвердят свой статус критически важных в соответствии с новыми требованиями. Правительство установило переходный период до 1 сентября 2026 года. К этому времени действующее бронирование остается действительным, а предприятия должны пройти процедуру повторной проверки.

Согласно утвержденному графику, до 10 июня государственные органы и ОВАдолжны обновить критерии критичности. До 1 июля нужно проверить предприятия на соответствие новым требованиям, а до 1 сентября пересмотреть действующие решения о предоставлении статуса критически важных.

Если предприятие перестанет соответствовать установленным критериям или потеряет основания для такого статуса, его могут лишить статуса критически важного. Поэтому бронирование работников будет автоматически прекращено.

Также изменились правила для работников, которые работают по совместительству или уже имеют отсрочку по другим основаниям. Теперь такого работника будут учитывать в квоту бронирования только один раз, то есть по одному месту работы.

Как сообщал OBOZ.UA, оказывается, как минимум семь процентов мобилизованных военнослужащих в Украине имеют право на отсрочку. Но из-за ошибок в Территориальных центрах комплектования и неосведомленности украинцев в собственных правах они попали в армию. Есть три основные причины такой незаконной мобилизации.

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