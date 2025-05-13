Забудьте про 'столовую': как правильно назвать на украинском

Украинский язык поражает своей благозвучностью и богатством, но правильное употребление слов требует внимания и знания норм. Иногда в повседневной речи могут случаться ошибки, связанные с влиянием других языков или употреблением суржиковых форм.

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Даже в таких привычных ситуациях, как называние помещения или заведения для приема пищи, может возникнуть путаница. Чтобы говорить правильно, важно знать, какие термины являются нормативными. Разберемся, как избежать распространенной ошибки и использовать соответствующее украинское слово.

Часто в быту можно услышать слово "столовая" для обозначения комнаты, где принимают пищу, или заведения общественного питания. Однако согласно нормам украинского языка и данным словарей, использование этого слова в таком значении является ошибочным. Лингвисты относят его к категории русизмов или суржика, засоряющего чистую украинскую речь.

Для обозначения как отдельной комнаты в помещении, предназначенной для приема пищи и напитков, так и заведения общественного питания, где можно поесть, в украинском языке существует правильный термин - "їдальня". Это слово является нормативным, зафиксировано в словарях и широко используется в литературных произведениях и официальной речи разных периодов.

В то же время слово "столовая" или "столовый" существует в украинском языке, но имеет другое назначение. Оно употребляется как прилагательное для обозначения предметов, связанных со столом или процессом потребления пищи. Например, мы говорим "столовая ложка", "столовое серебро" или "столовый сервиз", указывая на их назначение для использования за столом. Также это прилагательное применяется к определенным видам овощей, предназначенных для потребления ("столовая свекла"), или типу вина ("столовое вино").

Итак, вне этих специфических контекстов, для обозначения комнаты или заведения для еды правильно использовать только слово "їдальня".

OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно перевести на украинский язык с русского слово "управдом".

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