По поводу вчерашнего.

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Я давно понял, что призывы не раскачивать лодку - это крик в пустыне. Я понял это еще до войны, но была надежда, что угроза исчезновения нашей страны, как таковой, добавит нашему политикуму ума. Надежды, как известно, юношей питают. До периода, когда они отрадны, я еще не дожил. Нет у меня надежд на отрезвление коллективного сознательного и бессознательного. Есть уверенность, что наше внутреннее состояние - это состояние опасной болезни, возникающей, когда обществу, привыкшему к разновидности диктатуры, как к методу управления, внезапно прививают демократию. Эффект получается разительный.

Демократия не всегда эффективна даже для развитых обществ. Это формация неустойчивая, ею надо управлять с умом. Механизмы сложные. Получение от миллионов не самых умных представителей человечества конструктивных решений, весьма нетривиальная задача.

У нас ни механизмов, ни инструментов, ни людей, для которых законы - не пустой звук. Ни структур, которые могут следить и карать за несоблюдение законов. И инфантильное: вот кто-то придет и порядок наведет! Проблемы с умом не только на улицах, но и в коридорах власти, проблемы с порядочностью, с воровством, с желанием закрепиться и править, вернуться и править... Мы клубок проблем, чтобы не сказать - змеиное кубло - под ударом внешнего врага. Улей, который пришел разрушать дурноватый медведь, а пчелы в нем занимаются выяснением кто матка, а не пора ли ее менять, кто руководит сопротивлением медведю... А в этот момент самые жадные и тупые п*здят мед из сот...А в это время медведь...

Идиотизм сейчас это не повод для шуток. Это может закончиться катастрофой. Потому, что война. Потому, что люди умирают. Потому, что нам противостоит эффективный диктаторский режим, где правит воля одного чокнутого медведя - мелкого, калечного, но мстительного и злобного.

Я уж не знаю, что нужно сделать, чтобы мы перестали выяснять, кто гетьман, кто больше украинец, на каком языке надо убивать врага. Чтобы мы прекратили хайповать и ставить друг другу подножки, когда на нас надвигается танк.

Я не стану в тысячный раз призывать к единству, разуму, единению и согласию. Бесполезно. Я скажу одно. Если мы не изменимся и не перестанем быть пылающим балаганом, в котором группы клоунов сражаются за власть, забыв про пожарный вентиль, то нам п*здец.

Хорошего вторника, дорогие соотечественники. Тысячи людей уже погибли на этой войне, чтобы мы имели возможность пособачиться в этот прекрасный зимний день. Продолжаем.