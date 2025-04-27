Может ли выехать за границу мужчина, исключенный из воинского учета: объясняют юристы

В Украине во время всеобщей мобилизации и военного положения, введенных из-за полномасштабной войны, право мужчин на выезд за границу ограничено. Среди тех, кому разрешено покидать пределы страны, есть граждане военнообязанного возраста, исключенные из воинского учета.

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Специалисты юридической компании INSEININ объяснили, что означает исключение из учета. Также указали, как это влияет на право украинцев-мужчин выезжать за границу во время войны.

Какие основания для исключения из воинского учета?

Так, исключение из воинского учета – это официальная процедура, после которой мужчина военнообязанного возраста (от 18 до 60 лет) прекращает состоять на учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) как военнообязанный. Это означает, что он больше не подлежит воинскому учету, в частности, во время всеобщей мобилизации.

Согласно законодательству Украины, из воинского учета мужчину могут исключить по следующим основаниям:

– достижение предельного возраста пребывания на воинском учете (для рядового, сержантского и старшинского состава это 60 лет, а для офицеров запаса – до 65 лет, в зависимости от звания), после которого человек автоматически исключается из учета;

– непригодность к военной службе по состоянию здоровья (граждане, которые по результатам медицинского осмотра признаны непригодными к службе в войске с исключением из воинского учета – это категория "А" по заключению военно-врачебной комиссии);

– потеря гражданства Украины.

Могут ли исключенные из учета мужчины выехать за границу?

В период военного положения в Украине, который сейчас идет до 9 августа 2025 года (далее продолжается еще на 90 суток, как и всеобщая мобилизация), действуют ограничения на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными.

Однако юристы подчеркивают, что граждане, исключенные из воинского учета, могут пересекать границу без таких ограничений, поскольку они больше не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.

В частности, при пересечении государственной границы мужчина, исключенный из воинского учета, должен предъявить:

– загранпаспорт;

– военный билет и выписку из приложения "Резерв+" с отметкой об исключении из воинского учета;

– заключение ВВК (если исключение из учета произошло по состоянию здоровья).

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины тщательно проверяют документы, подтверждающие исключение из воинского учета. Поэтому любые несоответствия (например, отсутствие отметки в военном билете или "Резерв+") могут стать основанием для отказа в выезде за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, за три месяца 2025 года украинские пограничники в сотрудничестве с другими правоохранительными структурами ликвидировали более 110 преступных группировок, которые занимались организацией незаконного пересечения границы. В ГПСУ отметили, что количество попыток незаконно выехать из Украины уменьшается, хотя нарушения все еще фиксируются каждый день.

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