Может ли работодатель уволить мобилизованного работника, ушедшего в СЗЧ: разъяснение

В Украине разъяснили, может ли работодатель уволить мобилизованного работника, самовольно покинувшего воинскую часть. Такие случаи вызывают немало вопросов как у работодателей, так и у самих военнослужащих.

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Юристы подчеркивают: ключевое значение имеет то, кто является инициатором прекращения трудовых отношений. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Можно ли уволить мобилизованного работника

Работник, который был мобилизован в ряды Сил обороны Украины и находится в статусе самовольного оставления воинской части (СОЧ), имеет право прекратить трудовые отношения по собственному желанию или по соглашению сторон. Законодательство не запрещает такое увольнение, если инициатива исходит именно от работника.

В частности, прекращение трудового договора по соглашению сторон предусмотрено пунктом 1 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины. В таком случае это не считается увольнением по инициативе работодателя.

Какие ограничения действуют для работодателя

В то же время работодатель не имеет права самостоятельно инициировать увольнение мобилизованного работника. В отношении таких лиц сохраняются гарантии, предусмотренные частью третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины, а именно – место работы и должность на период прохождения военной службы в течение особого периода.

Сам факт пребывания военнослужащего в статусе СЗЧ не отменяет этих гарантий и не дает работодателю дополнительных оснований для увольнения. Нарушение военной дисциплины может иметь последствия в сфере военного законодательства, но не изменяет порядок трудовых отношений с гражданским работодателем.

Как происходит увольнение

Если работник решил уволиться, он должен подать письменное заявление. В соответствии со статьей 38 Кодекса законов о труде Украины работник должен предупредить работодателя за две недели. В то же время при наличии уважительных причин увольнение может произойти в срок, о котором просит работник.

После получения заявления работодатель издает соответствующий приказ с указанием основания – по собственному желанию или по соглашению сторон. При этом, при условии добровольности такого решения, никаких рисков для предприятия нет.

Зато нарушением будет считаться ситуация, когда работодатель вынуждает или склоняет мобилизованного работника к увольнению. В таком случае это может расцениваться как нарушение трудовых гарантий, установленных законодательством.

Ранее OBOZ.UA писал о том, кого не могут мобилизовать в июле. Так, действующее законодательство содержит четкий перечень лиц, имеющих право на освобождение от исполнения воинской обязанности. Закон гарантирует право на освобождение от службы целому ряду граждан.

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