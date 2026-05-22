Может ли муж выехать из Украины за границу для сопровождения тещи с инвалидностью: объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Все военнообязанные мужчины, которые подлежат призыву, получают повестки. Кроме этого, для них также действуют ограничения на выезд за границу.

Однако, если человек имеет отсрочку от мобилизации, то он может выехать за границу для сопровождения человека с инвалидностью второй группы. Об этом заявил юрист Андрей Брилев на юридическом портале b2bconsult.

Каким образом это можно сделать

По словам юриста, отсрочка от мобилизации предоставляет мужчинам право выезда за границу согласно п. 26 Правил пересечения госграницы гражданами Украины Постановления Кабмина №57 от 27.01.1995 г. № 57. Но добавляет, что именно для преподавателей, даже с действующей отсрочкой, сделано исключение, поскольку мужчина, который обратился за юридической помощью, является работником образования.

"В вашем случае сработает абзац 4 п. 2-1 Правил. Согласно ему на пересечение государственной границы имеют право лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины", – сказал специалист.

По мнению Брилева, для выезда, кроме паспортов, нужны оригиналы или заверенные копии следующих документов:

доказательства родственных связей с тещей (свидетельства о браке и о рождении жены);

документы в подтверждение инвалидности тещи;

выписки из реестра территориальной общины о регистрации места жительства (именно они подтвердят совместное проживание).

актуальный электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".

Однако ситуация может осложниться тогда, когда совместное место жительства мужа и тещи не удастся подтвердить документально.

"Тогда возникнет потребность в оформлении Акта установления факта осуществления ухода", – резюмировал Брилев.

Напомним, ранее в Украине с 20 мая вступили в силу изменения в правила пересечения государственной границы, которые отменяют ограничения на выезд для всех женщин-чиновниц. То есть любые женщины, работающие в государственном секторе, с сегодняшнего дня смогут выезжать за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также запустили онлайн-сервис "Личный кабинет", который в реальном времени показывает гражданам наличие или отсутствие временных ограничений на выезд за границу. В то же время система не учитывает ограничения военного положения, а наиболее важные статусы – "можно выезд" или "есть запрет" – формируются автоматически на основе государственных реестров.

