В Украине запустили новый сервис для тех, кто едет за границу: что и как разрешить проверять онлайн
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) запустила онлайн-сервис "Личный кабинет", который в реальном времени показывает гражданам наличие или отсутствие временных ограничений на выезд за границу. В то же время система не учитывает ограничения военного положения, а наиболее важные статусы – "можно выезд" или "есть запрет" – формируются автоматически на основе государственных реестров.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. Сервис имеет целью упростить доступ к информации, которая ранее требовала обращений или проверок на границе. В "Личном кабинете" пользователи могут узнать, есть ли в отношении них:
- временные ограничения на выезд за границу;
- решения суда или исполнительной службы;
- запреты, связанные с долгами (в частности алименты или штрафы).
В то же время важно отметить, что сервис не отражает ограничения, связанные с военным положением – они регулируются отдельными правилами и проверяются другими механизмами на границе. Процесс пользования сервисом построен в несколько шагов:
- регистрация – вход осуществляется через электронную подпись (КЭП), BankID, приложение Дія.Підпис, систему id.gov.ua;
- автоматическая проверка – после входа система в режиме реального времени проверяет данные в государственных реестрах и базах;
- результат запроса – пользователь сразу получает один из статусов: "Ограничений нет", "Есть временное ограничение".
Таким образом, гражданин может заранее узнать свой статус без обращений в учреждения или проверок на границе. В ГПСУ отмечают, что все данные в сервисе обрабатываются в соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных". Информация не передается посторонним лицам и используется исключительно для проверки статуса ограничений. Сервис охватывает только те случаи, которые связаны с решениями:
- судов;
- исполнительной службы;
- долговых обязательств (штрафы, алименты и т.д.).
Ограничения другого характера, в частности те, которые действуют в период военного положения, проверяются отдельно и в системе не отображаются. Система работает в автоматическом режиме и обновляет данные без участия пользователя.
