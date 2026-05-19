В Украине запустили новый сервис для тех, кто едет за границу: что и как разрешить проверять онлайн

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) запустила онлайн-сервис "Личный кабинет", который в реальном времени показывает гражданам наличие или отсутствие временных ограничений на выезд за границу. В то же время система не учитывает ограничения военного положения, а наиболее важные статусы – "можно выезд" или "есть запрет" – формируются автоматически на основе государственных реестров.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. Сервис имеет целью упростить доступ к информации, которая ранее требовала обращений или проверок на границе. В "Личном кабинете" пользователи могут узнать, есть ли в отношении них:

временные ограничения на выезд за границу;

решения суда или исполнительной службы;

запреты, связанные с долгами (в частности алименты или штрафы).

В то же время важно отметить, что сервис не отражает ограничения, связанные с военным положением – они регулируются отдельными правилами и проверяются другими механизмами на границе. Процесс пользования сервисом построен в несколько шагов:

регистрация – вход осуществляется через электронную подпись (КЭП), BankID, приложение Дія.Підпис, систему id.gov.ua;

– вход осуществляется через электронную подпись (КЭП), BankID, приложение Дія.Підпис, систему id.gov.ua; автоматическая проверка – после входа система в режиме реального времени проверяет данные в государственных реестрах и базах;

– после входа система в режиме реального времени проверяет данные в государственных реестрах и базах; результат запроса – пользователь сразу получает один из статусов: "Ограничений нет", "Есть временное ограничение".

Таким образом, гражданин может заранее узнать свой статус без обращений в учреждения или проверок на границе. В ГПСУ отмечают, что все данные в сервисе обрабатываются в соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных". Информация не передается посторонним лицам и используется исключительно для проверки статуса ограничений. Сервис охватывает только те случаи, которые связаны с решениями:

судов;

исполнительной службы;

долговых обязательств (штрафы, алименты и т.д.).

Ограничения другого характера, в частности те, которые действуют в период военного положения, проверяются отдельно и в системе не отображаются. Система работает в автоматическом режиме и обновляет данные без участия пользователя.

