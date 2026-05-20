Изменения уже действуют: кому разрешили пересекать границу Украины с 20 мая

В Украине с 20 мая вступили в силу изменения в правила пересечения государственной границы, которые отменяют ограничения на выезд для всех женщин-чиновниц. То есть любые женщины, работающие в государственном секторе, с сегодняшнего дня смогут выезжать за границу.

Видео дня

Речь идет об изменениях в Правила пересечения государственной границы, утвержденных постановлением Кабинета министров № 57 от 15 мая 2026 года. Как пояснили в Государственной пограничной службе Украины, отныне сняты ограничения на пересечение границы для женщин на основании решений о служебных командировках.

Новые правила касаются женщин, которые работают:

в органах государственной власти;

органах местного самоуправления;

на государственных предприятиях;

в судебной системе;

в других структурах государственного сектора.

Таким образом правительство унифицировало правила выезда за границу для женщин, которые ранее могли подпадать под дополнительные ограничения из-за своей должности или места работы. в Госпогранслужбе сообщили, что пограничники уже применяют новую норму при контроле в пунктах пропуска.

Это решение ранее анонсировала премьер-министр Юлия Свириденко. Она заявила, что правительство отменяет все исключения и ограничения для женщин независимо от их должностей.

Ранее Кабмин уже смягчал правила выезда для отдельных категорий женщин-госслужащих. Речь шла о разрешении на выезд с 11 мая для женщин, занимающих ключевые руководящие должности в органах госвласти, органах местного самоуправления и госпредприятиях. Однако теперь ограничение отменено полностью для всех женщин госсектора без исключений.

Для каких женщин свободный выезд за границу запрещен

Для женщин, которые проходят военную службу, действуют отдельные правила. Военнослужащие могут выезжать за границу:

в отпуск;

на лечение;

в служебную командировку;

по другим основаниям, определенным командованием.

Это происходит но только при наличии соответствующих документов и разрешения командования. То есть женщины из ВСУ не получили "свободный выезд" на общих основаниях после нового постановления Кабмина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также запустили онлайн-сервис "Личный кабинет", который в реальном времени показывает гражданам наличие или отсутствие временных ограничений на выезд за границу. В то же время система не учитывает ограничения военного положения, а наиболее важные статусы – "можно выезд" или "есть запрет" – формируются автоматически на основе государственных реестров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!