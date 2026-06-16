Может быть не только красной: десять интересных фактов о клубнике

В весенне-летний период клубника становится невероятно популярной ягодой, которая манит своим ароматом и ярким видом. Магазинные варианты часто уступают по вкусу домашним, ведь их выращивают под искусственным солнцем в теплицах.

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Однако за привычным нам десертным образом скрывается множество удивительных тайн. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с впечатляющими фактами о клубнике.

Разнообразие оттенков. Клубника может быть не только красной: на нашей планете существуют удивительные сорта с белыми плодами. По своим полезным свойствам и богатству состава они ничуть не уступают привычным красным сортам, ломая стереотипы о классическом виде этой ягоды.

Экзотический ананасовый вкус. Среди необычных разновидностей особого внимания заслуживает клубника белого цвета с контрастными красными косточками. Своими вкусовыми качествами она способна удивить даже искушенного гурмана, поскольку по вкусу и аромату очень сильно напоминает спелый ананас.

Семена наизнанку. Клубника является одним из уникальных исключений в растительном мире: её семена расположены не внутри плода, а на его поверхности. На каждой спелой ароматной ягоде находится "жилая площадь" в среднем для 200 крошечных семян.

Ударная доза витамина С. Клубника – это настоящий природный концентрат здоровья. Всего в 100 граммах свежей клубники содержится около 98% суточной нормы потребления витамина С, что делает её отличным средством для поддержки иммунитета.

Уникальный клубничный музей. Мировая любовь к этой культуре настолько велика, что в одном из бельгийских городов открыт целый музей. Он полностью посвящен клубнике, её истории, традициям выращивания и кулинарному наследию.

Защита сердца и сосудов. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и уникальных полезных веществ, регулярное употребление клубники помогает эффективно нормализовать уровень холестерина в крови и служит прекрасным натуральным профилактическим средством от болезней сердца.

Омоложение мозга и улучшение памяти. Современные научные исследования подтверждают, что активные компоненты, входящие в состав клубники, оказывают благотворное влияние на центральную нервную систему: они заметно улучшают память и препятствуют преждевременному старению клеток мозга.

Секреты бережного мытья. Ягода обладает невероятно нежной и тонкой кожурой. Из-за этого её категорически нельзя мыть заранее, только непосредственно перед употреблением. Если помыть клубнику загодя, она мгновенно растеряет свои полезные свойства и очень быстро испортится.

Идеальный бьюти-помощник. Свежие ягоды издавна ценятся в домашней косметологии. Маска из клубники позволяет выровнять цвет лица, избавиться от пигментных пятен, веснушек и мелких морщин, деликатно очищая кожу от отмерших клеток и делая её нежной, чистой и сияющей.

Гастрономические эксперименты. Вопреки стереотипам, клубника хороша не только в десертах или в сыром виде. Шеф-повара по всему миру смело добавляют её к птице, морепродуктам, благородным сырам или даже обжаривают в масле с добавлением свежемолотого черного перца, создавая изысканные и неожиданные вкусовые контрасты.

Также OBOZ.UA рассказывал, как выбрать безопасную клубнику без нитратов, на что обратить внимание и где не стоит покупать ягоды.

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