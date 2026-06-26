"Моя мечта чтобы Украина процветала": истории детей, отдохнувших на первой летней смене "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова

Мероприятия "Блогер Кемп" организованы Фондом Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны. Здесь подростки отдыхают, укрепляют здоровье и осваивают навыки блогера. Также с детьми на протяжении всей смены работают опытные психологи Фонда, ведь эти дети, как правило, пережили травмирующий опыт оккупации, потери дома и близких.

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14-летняя Дарья из Херсона провела в оккупации девять месяцев – без света, воды и связи, собирала дождевую воду, чтобы выжить. О пережитом девушка сняла короткометражный фильм, который занял первое место на престижном британском фестивале. Однако опасность не миновала – недавно в её дом попал вражеский дрон. "Блогер Кемп" стал для Дарины настоящим спасением и возможностью улучшить своё психологическое состояние.

"Для меня это отличный отдых. Это лучшее, что у меня было. Здесь есть бассейн, это здорово, здесь есть друзья, здесь классные дети. Вообще я телефон не беру в руки, как в Херсоне, где всегда с телефоном. Я надолго запомню этот лагерь. Здесь есть свобода и классные наставники", – говорит она.

14-летняя Ангелина из Сум также в "Блогер Кемпе" получила возможность отдохнуть от постоянных тревог и обстрелов. Жизнь в прифронтовом регионе заставила девушку рано определиться с профессией. Она мечтает работать в ГСЧС, чтобы спасать людей и приближать победу. В лагере ей больше всего понравились занятия по развитию навыков профориентации, она говорит, что это помогло ей окончательно определиться с будущей профессией.

"Моя мечта – чтобы наша Украина процветала. И я очень хочу, чтобы я тоже была важна для этой страны. Чтобы я тоже сделала что-то важное. Думаю поступить в колледж, а потом в ГСЧС. Это будет нужно стране и сейчас, и в будущем", – объясняет девушка.

Для Александры война длится уже 12 лет – столько же, сколько она живет. Из-за российской агрессии ее семья сменила четыре города. Сначала бежали из родного Донецка, потом из Харькова, впоследствии – из Киева из-за постоянных ракетных ударов. Сейчас семья находится в Тернопольской области. Для Саши "Блогер Кемп" стал единственным местом, где она смогла раскрыться и выговориться обо всём, что наболело.

"Мне очень нравится этот лагерь. Здесь много интересного: бассейн, разные площадки. Психолог очень приветливый. Он рассказывает нам, как не бояться камеры, как открываться людям, чтобы мы лучше познали себя. Я здесь чувствую спокойствие. Я буду общаться с друзьями, которых здесь нашла", – говорит она.

"Блогер-Кемп" – это мероприятие, которое помогает украинской молодежи поверить в собственные силы, отдохнуть и оздоровиться на свежем воздухе, познакомиться с новыми друзьями и с уверенностью смотреть в своё будущее и будущее своей страны, несмотря на вызовы современности.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже более 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За годы деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.