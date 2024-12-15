Морозы отступят, а гололед нет: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на понедельник, 16 декабря

В Украине в понедельник, 16 декабря, днем ​​в большинстве западных, северных и центральных областей ожидаются порывы сильного ветра – до 25-28 метров в секунду. Эти погодные условия соответствуют II (оранжевому) уровню опасности.

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Об этом граждан предупредил Украинский гидрометеорологический центр. На сайте синоптиков сообщается, что в ночь на 16 декабря также будет сильный ветер (15-20 метров в секунду). Это касается западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областей (I, желтый, уровень опасности).

Первый день новой недели будет облачным. Ночью пройдет небольшой мокрый снег; в западных, Житомирской, Винницкой областях, днем ​​по всей стране – умеренный мокрый снег и дождь.

Местами прогнозируется гололед и гололедица, налипание мокрого снега.

Что касается температуры, то на востоке и северо-востоке ночью будет от 0 до -5, днем ​​от -2 до +3 градусов. На остальной территории ночью от -2 до +3, днем от +​​1 до +6, а на западе и до +9 тепла.

В Киеве и Киевской области – облачно, ночью небольшой, днем ​​умеренный мокрый снег и дождь. В темное время суток на дорогах может образоваться гололедица.

Ветер будет северо-западным, с порывами в 15-20 (ночью) и ​​25-28 (днем) метров в секунду.

Температура на Киевщине в темное время суток от 3 тепла до 2 мороза. В светлое – от ​​1 до 6 тепла.

В Киеве ночью около 0, днем от ​​3 до 5 выше нуля.

Синоптики добавили, что погодные условия ІІ (оранжевого) уровня опасности "могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушение движения транспорта".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сотрудница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в середине декабря в Украине возможны температурные колебания, поскольку начнут активнее влиять атмосферные фронты, но длительных сильных морозов не ожидается.

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