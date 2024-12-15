Морозы отступят, а гололед нет: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на понедельник, 16 декабря
В Украине в понедельник, 16 декабря, днем в большинстве западных, северных и центральных областей ожидаются порывы сильного ветра – до 25-28 метров в секунду. Эти погодные условия соответствуют II (оранжевому) уровню опасности.
Об этом граждан предупредил Украинский гидрометеорологический центр. На сайте синоптиков сообщается, что в ночь на 16 декабря также будет сильный ветер (15-20 метров в секунду). Это касается западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областей (I, желтый, уровень опасности).
Первый день новой недели будет облачным. Ночью пройдет небольшой мокрый снег; в западных, Житомирской, Винницкой областях, днем по всей стране – умеренный мокрый снег и дождь.
Местами прогнозируется гололед и гололедица, налипание мокрого снега.
Что касается температуры, то на востоке и северо-востоке ночью будет от 0 до -5, днем от -2 до +3 градусов. На остальной территории ночью от -2 до +3, днем от +1 до +6, а на западе и до +9 тепла.
В Киеве и Киевской области – облачно, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь. В темное время суток на дорогах может образоваться гололедица.
Ветер будет северо-западным, с порывами в 15-20 (ночью) и 25-28 (днем) метров в секунду.
Температура на Киевщине в темное время суток от 3 тепла до 2 мороза. В светлое – от 1 до 6 тепла.
В Киеве ночью около 0, днем от 3 до 5 выше нуля.
Синоптики добавили, что погодные условия ІІ (оранжевого) уровня опасности "могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушение движения транспорта".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее сотрудница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в середине декабря в Украине возможны температурные колебания, поскольку начнут активнее влиять атмосферные фронты, но длительных сильных морозов не ожидается.
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