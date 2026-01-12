Морозы до -20 и снег в некоторых областях: какой будет погода в Украине 12 января. Карта

В Украине в первый день новой недели – в понедельник, 12 января, – будет преимущественно без осадков, за исключением западных областей и Винницкой области. Погода останется зимней: мороз ночью местами достигнет -20 градусов.

Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра на официальном сайте. Они предупредили, что на дорогах местами будет скользко из-за гололеда.

Прогноз УкрГМЦ на понедельник

Облачно с прояснениями. В большинстве западных и Винницкой областях 12 января пройдет небольшой снег, но на остальной территории – без существенных осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура в северной части страны ночью -15...-20, днем -10...-15 градусов. В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ночью термометры покажут -6...-11, днем только -2...-7 мороза. На остальной территории ночью будет -12...-17, днем -7...-12.

