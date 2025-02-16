Морозы до -17: синоптик дала прогноз погоды на начало недели

На следующей неделе в Украине сохранится морозная погода. В некоторых областях нашей страны столбики термометров опустятся до -17 градусов.

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При этом сильных осадков в ближайшую неделю не предвидится. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

В понедельник, 17 февраля, по всей территории страны будет сильный мороз. Ночью температура опустится до 17 градусов мороза. В течение дня ожидается -7…-2 градуса.

В южных областях Украины температура в этот день будет на 2-5 градусов выше средних показателей по стране.

В большинстве областей осадков не предвидится. Только в Полтавской, Сумской и Харьковской областях в понедельник возможен небольшой снег.

В Киеве 17 февраля также будет без осадков. Ночью в столице температура упадет до -12 градусов, а днем ​​прогнозируется -4…-2 градуса. Также синоптики предупреждают о гололеде в украинской столице.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 февраля на горе Поп Иван температура опустилась до -20 градусов по Цельсию. Кроме мороза, местность хорошо засыпало снегом.

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