Мороз и дождь со снегом: синоптики рассказали, каких капризов ждать от погоды 13 декабря. Карта

В субботу, 13 декабря, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, которые будут перемещаться с северо-запада и запада. Из-за этого она будет неустойчивой, дожди будут чередоваться с мокрым снегом.

Давление и температура также будут претерпевать колебания. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На небе будет облачно с прояснениями. Ночью по Украине, кроме юго-запада, местами небольшой дождь со снегом, днем без осадков. На Закарпатье и в Карпатах ночью и утром туман, видимость будет 200-500 метров.

Ветер будет северо-западный 7-12 м/с, на Левобережье ночью и утром – порывы 15-20 м/с. Из-за таких погодных условий было объявлено предупреждение (I уровень опасности, желтый), так как они могут привести к осложнению движения транспорта.

Температура воздуха в течение суток на северо-востоке и востоке страны составит 1-6 градусов мороза. На остальной территории Украины будет от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем на западе и юге страны 1-6 градусов тепла.

Как писал OBOZ.UA, в течение выходных, 13 и 14 декабря, по всей территории Украины ожидается значительно более холодная зимняя погода. Местами будет идти мокрый снег, на дорогах будет гололедица, сообщила синоптик Наталья Диденко.

