Станет скользко на дорогах: синоптик рассказала, чем удивит погода на выходных. Карта

В течение выходных, 13 и 14 декабря по всей территории Украины ожидается значительно холодная зимняя погода. Местами будет идти мокрый снег, на дорогах гололедица.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, изменения в погоде ощутимо повлияют на метеозависимых людей.

Прогноз погоды на выходные, 13-14 декабря

В субботу, 13 декабря, в Украине будет холодно, без существенных осадков, говорит синоптик. Ветер юго-западный, порывистый, на Левобережье Украины сильный, информирует синоптик

"В течение дня ожидается от -2...+2 градусов, в западных областях +2...+5 градусов. В Киеве завтра, 13-го декабря, без осадков и даже может быть солнышко. Днем около нуля", 0 говорится в сообщении Диденко.

В воскресенье, 14 декабря, в северных, западных, центральных регионах, местами в Харьковской области и Запорожье ожидается мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В большинстве восточных областей без существенных осадков. На юге дождь, на Запорожье с мокрым снегом. Температура воздуха в воскресенье ожидается от -3...+3 градусов, на западе +3...+6 градусов.

Напомним, под конец этой недели в Украине погода изменится. Столбики термометров резко поползут вниз, в отдельных регионах пройдет снег. Ухудшение погодных условий в большинстве регионов ночью и утром будет способствовать образованию туманов.

Как сообщал OBOZ.UA, Укргидрометцентр прогнозирует, что эта зима в Украине может быть на 1,5-2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды мощных, до -18 градусов, морозов. Но именно кратковременные, от трех дней до максимум недели.

