Мороз будет ослабевать: синоптики дали обнадеживающий прогноз погоды на среду

В среду, 11 февраля, характер погоды в Украине начнет постепенно меняться. Мороз будет ослабевать, что будет ощутимо в большинстве областей, особенно днем, однако на востоке и северо-востоке ночью еще задержится умеренный холод.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Там отметили, что на высотах будет распространяться теплая воздушная масса с южных направлений, что обусловит падение давления и увеличение облачности.

На небе будет облачно с прояснениями. День пройдет без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед.

На дорогах, кроме юга Украины, местами гололедица; ночью и утром на Прикарпатье местами туман. Ветер будет южный, 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха на востоке и северо-востоке страны ночью составит 15-20 градусов ниже нуля, днем будет 2-7 мороза. На западе и юге страны ночью столбики термометров покажут 4-9 мороза, днем будет от 2 мороза до 3 тепла.

Теплее всего будет на Закарпатье – ночью около 0, днем 1-6 градусов тепла. На остальной территории Украины ночью 9-14 градусов мороза, днем 0-5 с минусом.

На Киевщине в среду облачно с прояснениями, день пройдет без осадков. На дорогах местами гололедица, ветер будет южный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью составит 9-14 градусов мороза, днем – от 0 до -5. В Киеве ночью будет 10-12 градусов мороза, днем – 1-3 ниже нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине наконец завершается период лютых морозов. Ближайшие дни принесут постепенное потепление и сухую погоду в большинстве регионов.

