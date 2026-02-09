'Сильные морозы выдыхаются': синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине. Карта

В Украине наконец завершается период лютых морозов. Ближайшие дни принесут постепенное потепление и сухую погоду в большинстве регионов.

Видео дня

Хотя зима еще не закончилась, сильные холода уже уступают место оттепели. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Похоже, что ближайшая ночь в Украине завершит наконец период лютой стужи. Сильные морозы выдыхаются под неумолимым и прекрасным атмосферным прогрессом", – отметила она.

10 февраля ночью температура воздуха ожидается на уровне -12...-20 градусов, на севере до -22.

Днем по стране столбики термометров поднимутся до -4...-11 градусов, на юге и в западных областях прогнозируют -2...-4 градуса, а на Закарпатье местами до +2.

Ветер преимущественно южный, умеренный, а на западе возможны сильные порывы. Из-за антициклона осадков почти не предвидится, кроме небольшого мокрого снега на Закарпатье.

В Киеве еще возможно пощипывание мороза ночью до -20 градусов, но днем ожидается сухо и солнечно, около -10 градусов, с усилением южного ветра во второй половине дня.

В дальнейшем синоптик прогнозирует ощутимое повышение температуры.

Хотя еще возможны колебания холода, антициклон постепенно разрушается, и сильные морозы исчезают, уступая более теплой погоде перед весной.

Напомним, харьковский сурок Тимка IV предсказал, когда в Украину придет весна. На этот раз его прогноз не оставил сомнений – он увидел свою тень.

Также OBOZ.UA сообщал, после короткой оттепели Украину снова накроет волна похолодания. Оно начнется с конца января, а начало февраля продолжит удивлять "арктическим" морозом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!