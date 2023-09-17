Розповім вам одну цікаву історію.

У вересні 1955 року СРСР нарешті визнав ФРН і канцлер цієї країни доктор Конрад Аденауер з офіційним візитом відвідав Москву. Зустрічали його урочисто, з усіма належними почестями. Але один з радянських партійних бонз член Політбюро ЦК КПРС та за сумісництвом міністр зовнішніх справ СРСР В`ячеслав Молотов не витримав щоб не дорікнути йому так зверхньо, мовляв, ми пішли вам назустріч, але нічого не забули:

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"Як же ви допустили, щоб до влади у Німеччині прийшов Гітлер?"

На що отримав миттєву і нищівну відповідь: "На відміну від декого я руку Гітлеру не тиснув".

У Молотова, кажуть, обличчя стало бурякового кольору у вуса зарухалися якимись хаотичними хвилями наче у морі на картинах Айвазовського. Справа в тому, що на момент приходу нацистів до влади Конрад Аденауер був обер-бургомістром Кельна, але одразу був позбавлений цієї посади. А через що?

Він був послідовним і впертим противником нацистів. Коли 17 лютого 1933 року до Кельна завітав Гітлер, Аденауер демонстративно відмовився зустрічати його в аеропорту, відправивши замісь себе заступника і заборонив вивішувати в місті нацистські прапори.

У 1934 році заарештовувався Гестапо як непримиренній противник режиму нацистів, а в 1944 році встиг навіть у концтаборі посидіти.

Молотов усе це знав. І Аденауер знав, що Молотов знав. А ще Аденауер знав, що на відміну від нього, Молотов не лише тис руку Гітлеру і розпивав з ним чаї, але й восени 1940 року вів у Берліні переговори про приєднання СРСР до "Осі" Берлін-Рим-Токіо зі вступом у війну на боці нацистів уже офіційно.

Неофіційно СРСР був союзником нацистської Німеччини з 23 серпня 1939 року, коли у Кремлі було підписано "Пакт Молотова-Ріббентропа". А 17 вересня 1939 року СРСР вступив у війну проти Польщі на боці Гітлера.

І Молотов знав, що Аденауер це знає. Але промовчати під час зустрічі з ним не зміг. І отримав ляпаса.

На фото: 12 листопада 1940 року, Берлін. Молотов тисне руку одному з найближчих соратників Гітлера, рейхсфюреру СС Генріху Гіммлеру, який відповідав зокрема і за будівництво та роботу концтаборів.

А на фото № 2 Молотов 14 листопада 1940 року уже в компанії самого Гітлера, обговорює умови вступу СРСР до союзу з Німеччиною.