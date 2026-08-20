"Молодую жизнь оборвала война": в боях за Украину погиб защитник из Ивано-Франковской области. Фото

Защищая Украину от российского агрессора, погиб молодой защитник Богдан Нырков из поселка Рожнятов Ивано-Франковской области. Герою было всего 28 лет, когда на войне оборвалась его жизнь.

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Печальную новость сообщили в Рожнятовском поселковом совете. О дате и месте прощания с Героем объявят позже.

Что известно

Богдан Нирков родился 8 августа 1998 года. В ряды Вооружённых сил Украины он вступил в 2024 году, чтобы защищать родную землю от врага.

18 августа 2026 года защитник мужественно погиб, когда ему было всего 28 лет.

В общине подчеркнули, что воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за Украину, за нашу свободу и за право каждого из нас жить на своей земле. И выразили соболезнования матери погибшего и всем его родным и близким.

"Молодая жизнь, мечты, надежды – все оборвала жестокая война. В это невыразимо тяжёлое время склоняем головы перед подвигом нашего Защитника и выражаем самые искренние соболезнования матери Ульяне, родным и близким Богдана. Пусть Господь даст вам силы пережить эту страшную утрату, а память о нём навсегда останется в наших сердцах. Покойся с миром, Герой... Ты отдал жизнь за Украину, и мы никогда тебя не забудем", – говорится в материале.

О встрече Героя в громаде обещали сообщить позже.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в бою за Украину погиб защитник из Одесской области Денис Федоров. Его жизнь оборвалась 9 августа в Запорожской области. Воину навсегда останется 31 год.

Также мы писали о том, что война оборвала жизнь участника группы "Руки'в Брюки". Анатолий Ткач вступил в ряды Вооружённых Сил Украины в июле 2024 года и проходил службу в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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