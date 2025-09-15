'Молодой, искренний, всегда улыбающийся': в боях за Украину погиб защитник с Полтавщины. Фото

На фронте погиб защитник с Полтавщины – Богдан Сезоненко, житель села Выришальное Лохвицкого района. Герою был всего 21 год.

Печальную весть сообщили в местной громаде. Богдан родился 21 мая 2004 года.

Учился в Выришальненской школе, впоследствии – в Глинском профессионально-техническом училище. После обучения работал у частного предпринимателя.

В январе 2024 года юноша добровольно подписал контракт и стал в ряды Вооруженных сил Украины. Друзья и родные вспоминают его как доброжелательного, искреннего и всегда улыбчивого. Он был надежным сыном и помощником в семье, общительным в коллективе, ответственным в делах.

"Молодой, искренний, всегда улыбающийся и доброжелательный – именно таким его будут помнить все, кто его знал", – отметили в громаде.

Защитник отдал свою жизнь за Украину, за свободу и будущее своего народа.

Информация о встрече тела и дате захоронения будет сообщена дополнительно.

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб военный из села Княжичи Киевской области Игорь Науменко. Сердце украинского воина остановилось 30 августа.

