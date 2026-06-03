Молодежь выбирает Украину: Фонд Рината Ахметова запустил пилотный проект для парней и девушек 18-23 лет, которые вернулись из депортации и оккупации

Фонд Рината Ахметова совместно с Офисом Омбудсмена Украины и Министерством молодежи и спорта представил пилотный проект поддержки молодежи в возрасте 18–23 лет – "Молодежь выбирает Украину". Его участники – юноши и девушки, которые были депортированы, принудительно перемещены или находились под риском этого в результате вооруженной агрессии РФ против Украины и вернулись в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Новый проект должен помочь им адаптироваться к жизни после пережитого опыта депортации или оккупации, чтобы строить будущее в Украине.

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"Фонд Рината Ахметова вместе с "Сердцем Азовстали" имеют опыт реализации программ поддержки военных, которые возвращаются из плена. Теперь мы адаптируем этот подход для молодежи, которая сознательно выбирает Украину. Важно помочь им найти свой путь, восстановить контроль над жизнью, получить образование и работу. Для нас принципиально работать именно с возрастной группой 18–23 лет и поддержать их в выборе Украины и собственного будущего здесь", – отметила Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда.

В пилотном этапе примут участие 20 молодых людей. Программа предусматривает шесть месяцев интенсивной работы и год индивидуального сопровождения. Участникам будут помогать получить образование или профессию, найти работу и успешно начать самостоятельную жизнь.

"Наша задача – помочь молодежи как можно быстрее интегрироваться в общество, найти новые социальные связи и сформировать собственную карьерную траекторию. Отдельно важным является вопрос доступного жилья. Мы благодарны Фонду за партнерство, на которое можем опираться в реализации важных государственных инициатив", – подытожил Матвей Бедный, Министр молодежи и спорта Украины.

Комплексная помощь охватывает несколько направлений: психологическую и медицинскую поддержку, профориентацию и образовательные возможности, содействие трудоустройству, социальную адаптацию, наставничество, юридическое сопровождение, а также жилищные решения для участников пилотного проекта.

"Для нас такие проекты, поддержка молодежи и детей очень важны. В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA уже удалось вернуть 2212 украинских детей из ВОТ и России. Они проходят в Центр защиты прав ребенка, где мы восстанавливаем их права. Но сейчас мы фактически создаем новый механизм, который должен превратиться в полноценную программу поддержки для молодежи", – отметил Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (Омбудсман Украины).

Проект "Молодежь выбирает Украину" также основывается на уникальном партнерстве, объединяющем экспертизу государства, правозащитной институции и благотворительной организации. Такое взаимодействие позволяет создать комплексную модель поддержки, которую после завершения пилотного этапа планируют масштабировать на всю страну с 2027 года.

"Молодежь 18-23 лет сейчас находится на этапе становления личности. Они выбирают профессию, место своего проживания. И для нас очень важно быть рядом в этот момент, чтобы их поддержать", – подчеркнула Ксения Сухова, генеральный директор Фонда.

Во время презентации стороны закрепили партнерство меморандумами, четко распределив зоны ответственности. Фонд будет обеспечивать индивидуальное сопровождение участников и финансирование, Офис Омбудсмана будет отвечать за правозащитный компонент, а Министерство молодежи и спорта – за реализацию молодежной составляющей проекта. Отдельным направлением партнерства станет наработка решений по жилищной поддержке для участников пилотного проекта с перспективой дальнейшего создания государственной жилищной программы.

Проект "Молодежь выбирает Украину" призван усилить системную поддержку молодежи, которая вернулась из депортации и оккупации, и помочь ей интегрироваться в украинское общество, получить образование, профессию, чтобы уверенно строить свое будущее в Украине.