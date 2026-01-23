Мокрый снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде в Украине 24 января. Карта

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды в Украине на сутки 24 января. По данным синоптиков, в стране ожидается облачная погода с осадками и сложными дорожными условиями. Прогноз касается всей территории Украины и будет действовать в течение пятницы.

Информацию опубликовал Укргидрометеоцентр на своей официальной странице в Facebook. В сообщении синоптики подробно описали погодные условия и температурные показатели по регионам.

Укргидрометеоцентр отметил: "Облачно. Небольшой снег на Закарпатье, днем и на Прикарпатье умеренный мокрый снег с дождем, гололед. На дорогах страны местами гололедица".

Из-за осадков и колебаний температуры синоптики обращают внимание на опасность на автодорогах. Гололедица местами может осложнить движение транспорта, особенно в утренние и вечерние часы. В регионах с мокрым снегом и дождем возможно налипание осадков, что, однако, будет зависеть от конкретных локальных условий.

Температурная картина

Ветер в Украине преимущественно восточный, скоростью 5–10 м в секунду. На северо-востоке страны ночью прогнозируют 10–15 градусов мороза, днем – 7–12 градусов ниже нуля.

На юге, а также в Закарпатье и Прикарпатье ночью ожидается 0–5 градусов мороза, днем температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На остальной территории Украины ночью будет 6–11 градусов мороза, днем – 4–9 градусов мороза.

