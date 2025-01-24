Мокрый снег, дождь и туман: чем удивит погода украинцев 24 января

В пятницу, 24 января, в Украине ожидается смешанная погода. На территории страны будет облачно, а днем и ночью будут идти дожди и мокрый снег, которые обусловят нестабильные погодные условия.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В Украине ожидается облачная погода.

Ночью на Левобережье и в западных областях страны пройдут небольшие дожди и мокрый снег. В дневные часы погода будет оставаться такой же, с осадками в виде мокрого снега и дождя по всей территории.

В южных, центральных областях и Прикарпатье ночью и утром местами будет туман, что может усложнить видимость на дорогах.

Ветер будет южный, юго-восточный, а в западных областях сменится западный, со скоростью 3-8 м/с.

Что касается температурных показателей, то ночью по всей Украине температура будет колебаться от 3° до 2° мороза, в Крыму температура будет оставаться от 1 до 6° тепла. Днем температура в большинстве регионов будет варьироваться в пределах 0...5° тепла, а на юге страны столбики термометров могут достигнуть 6...11° тепла.

Следует отметить, что в Киевской области в пятницу, 24 января, днем небольшой мокрый снег и дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Минокружении заявили о критическом потеплении в Украине. Как констатировали в министерстве, климатической зимы в стране уже нет трех лет, а снег стал дефицитом. Это вредит экосистемам, ведь снежный покров имеет большое значение для их функционирования.

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