Мокрый снег, дождь и похолодание: каких 'сюрпризов' ждать от погоды в начале недели

В Украине на этой неделе с 18 по 24 ноября погода будет влажной и ветреной. Ожидается активизация циклонической деятельности, что приведет к прохождению ряда циклонов и атмосферных фронтов через территорию страны. Таким образом, вся неделя прогнозируется с дождями и снегом.

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Такие данные приводит "Укргидрометцентр". Согласно его прогнозу, уже 21 ноября Украину ожидает заметное похолодание.

В частности, в понедельник, 18 ноября, на Закарпатье, Прикарпатье, Луганской, Харьковской областях температура воздуха не превысит минус 1 градус. Днем теплее всего будет на юге – до +11 градусов, а самое холодное будет в Ровенской и Волынской областях, где ожидают только +5 градусов.

В Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой областях прогнозируется выпадение снега.

В Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Херсонской областях ожидается дождь.

Вторник, 19 ноября, также будет со снегом и дождем. В частности, снег возможен в Волынской, Ровенской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, а дождь – в Черниговской.

Изменений в колебании ночных и дневных температур не ожидается. То есть в Закарпатье, Прикарпатье, Луганской, Харьковской областях температура воздуха не превысит минус 1 градус. Днем теплее всего на юге - до +11 градусов, а холоднее всего в Ровенской и Волынской областях, где ожидают только +5 градусов.

В среду, 20 ноября, возможен мокрый снег во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях. Дождь прогнозируется в Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Температура воздуха останется без изменений: до минус 1 градуса ночью в Луганской и Харьковской областях, а днем до +13 в Одесской области. В центре до +10.

В четверг, 21 ноября, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются во всех западных областях, в центре и на севере, в том числе в Черниговской и Киевской областях. Дождь прогнозируется для Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Температура значительно снизится: ночью уже до минус 3 градусов будет в Закарпатье, Прикарпатье, Тернопольской и Черновицкой областях. Днем даже на юге будет максимально до +12. Как отмечают синоптики, похолодание обусловлено прохождением ряда циклонов.

В пятницу, 22 ноября, на большей части страны также пройдет снег и дождь.

Ночью заморозки в западных областях, частично в центральных, в Черниговской и Днепропетровской областях. Теплее всего днем будет в Крыму, до +11 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха также предупредила о том, что с 20 и 21 ноября погода в Украине начнет меняться. На нашу страну надвигается похолодание.

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