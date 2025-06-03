Могут спровоцировать пожар: какие вещи нельзя оставлять в салоне авто в жару

В жаркую погоду салон автомобиля быстро превращается в настоящую "духовку", где температура может достигать критических отметок. В таких условиях некоторые вещи, оставленные внутри, представляют серьезную опасность - они могут взорваться, загореться или повредиться.

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OBOZ.UA рассказывает о списке вещей, которые нельзя оставлять в салоне авто в жару, так как они могут спровоцировать пожар или повреждения. Среди них - зажигалки, спички и баллончики с газом.

1. Зажигалки, спички, баллончики с газом – под воздействием высокой температуры могут взорваться или заняться.

2. Аккумуляторы, павербанки, зарядные устройства – перегрев может привести к короткому замыканию и возгоранию.

3. Легковоспламеняющиеся жидкости (например, бензин, растворители, аэрозоли) - даже небольшая искра или перегрев могут вызвать пожар.

4. Электронные устройства с батареями (ноутбуки, смартфоны) - при длительном нагреве может произойти перегрев и пожар.

5. Пиротехнические изделия (фейерверки, хлопушки) - даже при непреднамеренном перегреве могут взорваться.

Если оставляете авто на солнце, лучше взять с собой все потенциально опасные вещи или защитить салон от прямых солнечных лучей (шторки, тонировка). Это поможет избежать пожара и сохранить твою безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты определили антирейтинг худших подержанных автомобилей, которые нельзя покупать, даже несмотря на низкие цены. У этих машин наблюдаются проблемы с огромной потерей стоимости – это невыгодно для любого владельца.

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