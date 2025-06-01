Видео дня
Эти автомобили нельзя покупать: эксперты назвали 10 худших машин
Эксперты определили антирейтинг худших б/у автомобилей, которые нельзя покупать, даже несмотря на низкие цены. У этих машин наблюдаются проблемы с огромной потерей стоимости – это невыгодно для любого владельца.
Машины из списка от Express дешевеют быстрее всех и теряют за 5 лет самый большой процент первоначальной стоимости. Такие модели могут отпугнуть покупателей новых машин. Ведь если задуматься о дальнейшей перепродаже, можно потерять много денег.
Худшие б/у машины в 2025 году:
- BMW 7 Series (65,4%);
- Tesla Model S (64,2%);
- Audi A6 (64,2%);
- Nissan Leaf (60,4%);
- Tesla Model Y (58,4%);
- Chevrolet Bolt (57,8%);
- Tesla Model 3 (50,4%);
- Jeep Grand Cherokee (48,8%);
- Mercedes Benz E-Class (47,7%);
- Ford Escape (47,5%).
В скобках указан процент стоимости, который машина теряет за пятилетний срок. Фактически, именно такой процент потерял первый владелец, который купил новую машину 5 лет назад.
Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про огромные мировые продажи Toyota.