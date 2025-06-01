Эти автомобили нельзя покупать: эксперты назвали 10 худших машин

Эксперты определили антирейтинг худших б/у автомобилей, которые нельзя покупать, даже несмотря на низкие цены. У этих машин наблюдаются проблемы с огромной потерей стоимости – это невыгодно для любого владельца.

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Машины из списка от Express дешевеют быстрее всех и теряют за 5 лет самый большой процент первоначальной стоимости. Такие модели могут отпугнуть покупателей новых машин. Ведь если задуматься о дальнейшей перепродаже, можно потерять много денег.

Худшие б/у машины в 2025 году:

BMW 7 Series (65,4%);

Tesla Model S (64,2%);

Audi A6 (64,2%);

Nissan Leaf (60,4%);

Tesla Model Y (58,4%);

Chevrolet Bolt (57,8%);

Tesla Model 3 (50,4%);

Jeep Grand Cherokee (48,8%);

Mercedes Benz E-Class (47,7%);

Ford Escape (47,5%).

В скобках указан процент стоимости, который машина теряет за пятилетний срок. Фактически, именно такой процент потерял первый владелец, который купил новую машину 5 лет назад.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про огромные мировые продажи Toyota.