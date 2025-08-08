Могут ли задержать на блокпосту из-за неправильных данных, указанных в Резерв+: объяснение

В Украине после начала полномасштабного вторжения России объявлен правовой режим военного положения, с тех пор продолжается и всеобщая мобилизация. В рамках мобилизационных мероприятий были созданы группы оповещения ТЦК, которые работают, в частности, на специально оборудованных блокпостах.

На этих блокпостах у военнообязанных проверяют документы. Могут ли гражданина задержать во время проверки, если у него в приложении "Резерв+" указаны неточные данные, объяснил адвокат Юрий Айвазян.

Что предусматривает законодательство

Юрист ответил на вопрос военнообязанного гражданина, который поинтересовался, могут ли его задержать на блокпосту ТЦК, учитывая то, что в его "Резерв+" указан фактический адрес проживания. И он не совпадает с районом, где он состоит на учете.

При этом военнообязанный уточнил, что данные обновил вовремя, а сейчас имеет действующее бронирование от мобилизации.

На это Айвазян ответил, что законодательство четко регламентирует, при каких обстоятельствах возможно такое задержание.

"Могут задержать и доставить в ТЦК только в случае, если в "Резерв+" есть отметка о розыске", — подчеркнул юрист.

Также сообщалось, что в Украине все работники ТЦК с 1 сентября должны носить бодикамеры. Ими они должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток гражданам . Главной целью нововведения является усиление прозрачности работы центров комплектования.

