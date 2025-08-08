Упрощенный механизм возвращения на службу из СОЧ: что нужно знать и сколько времени он будет действовать. Видео
В Украине до конца лета действует так называемый упрощенный механизм возвращения на службу военным, которые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали. Последний день его действия – 30 августа 2025 года.
Об этом напомнила Военная служба правопорядка. Служба также предложила прислушаться к совету Конфуция, который утверждал, что "единственная настоящая ошибка – не исправлять своих прошлых ошибок".
"Не медли! Прими правильное и ответственное решение! Вернись к собратьям, которые держат рубежи обороны и уничтожают врага", – призвали в Службе.
О чем речь
Упрощенный механизм возвращения к военной службе – это возможность добровольно прибыть в соответствующие воинские части и выразить готовность продолжить военную службу. С момента возвращения таким военнослужащим продолжается военная служба, действие контракта, а также возобновляется выплата денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.
Также с момента продолжения военной службы возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины.
Более того, военнослужащие, которые вернулись, смогут продолжить службу даже при наличии уголовного производства.
На кого распространяется упрощенный механизм возвращения:
- на военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали до 10 мая 2025 года;
- на лиц, военная служба которых приостановлена на момент возвращения в определенные батальоны резерва.
Как вернуться на службу
Не позднее 30 августа 2025 года добровольно обратиться командование свои части, или в орган управления Военной службы правопорядкав Вооруженных Силах Украины, или в один из батальонов резерва.
Также можно обратиться в Национальную полицию или в Государственное бюро расследований.
"Государство различает уклонение и ошибку и готово поддержать того, кто готов вернуться в строй. Настоящий позор и преступление – это воровать в армии, торговать медицинскими справками, дезорганизовывать подразделения. Тот, кто хочет исправить ошибку и вернуться к собратьям, получит понимание и сопровождение от правоохранителей и ВСП", – подчеркнули в Службе.
Можно также воспользоваться мобильным приложением "Армия+", подав соответствующий рапорт. Такой рапорт автоматически будет рассмотрен представителями ВСП.
Есть ли преимущества для тех, кто возвращается
Есть. Для военнослужащих, которые добровольно возвращаются до конца августа, предусмотрены значительные преимущества:
- Избежание уголовной ответственности. Это ключевое преимущество, позволяющее избежать судимости за самовольное оставление части.
- Сохранение званий, прав, статуса и денежного обеспечения. Военнослужащие сохраняют все свои предыдущие привилегии и выплаты.
- Возможность реабилитироваться в строю. Бойцы получают шанс исправить свою ошибку, восстановить доверие и получить поддержку командования.
Сколько бойцов уже вернулось
По последним данным ВСП, благодаря этой важной инициативе в ряды ВСУ уже вернулось более 29 тысяч военнослужащих.
"Это значительное усиление всей структуры ВСУ – от отделения до корпуса, что свидетельствует о гибкости и мудрости армии, которая готова поддержать своих защитников", – отмечают в службе.
Стоит отметить, что до марта также действовал временный порядок, который позволял избежать уголовной ответственности тем, кто добровольно возвращался на службу. Но теперь эта норма утратила силу.
