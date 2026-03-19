Бизнесам разрешили заблаговременно бронировать работников: что для этого нужно

Предприятия в Украине теперь могут заблаговременно продолжать бронирование работников через Дію без ожидания и перерывов в статусе. Процедура происходит автоматически и занимает до 24 часов, обеспечивая непрерывность бронирования.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. До внедрения изменений процедура выглядела значительно сложнее. После завершения или отмены бронирования предприятие не могло сразу подать новую заявку – нужно было ждать до 72 часов .

В этот период работник фактически терял свой статус, что создавало риски для бизнеса. Теперь этот механизм существенно обновили:

подать заявление можно еще до завершения действующего бронирования;

система автоматически проверяет данные работника;

продление происходит без аннулирования предыдущего статуса;

весь процесс занимает до 24 часов.

Отмечается, что бронирование становится непрерывным – без "окон" и технических пауз. В военное время стабильность работы предприятий напрямую зависит от возможности сохранять ключевых работников.

Особенно это касается компаний, которые имеют статус критически важных для экономики или обеспечивают жизненно необходимые услуги. Заблаговременное продление бронирования позволяет:

избежать остановок производства или процессов;

сохранить специалистов, которых сложно заменить;

уменьшить административную нагрузку на бизнес;

минимизировать человеческий фактор и ошибки.

Фактически государство сделало еще один шаг к автоматизации сложных процедур, что особенно важно в кризисных условиях. Обновленная функция доступна для:

юридических лиц;

филиалов компаний;

предприятий, внесенных в соответствующие государственные перечни.

Подать заявку может руководитель компании, подписант по ЕГР или уполномоченное лицо. Важно, чтобы данные компании были актуальными, а работники не имели нарушений правил воинского учета. Чтобы продлить бронирование, нужно выполнить несколько простых шагов:

авторизоваться на портале Дія;

выбрать услугу "Бронирование работников" или "Продление бронирования";

проверить автоматически подтянутые данные компании;

указать работников, которым нужно продлить статус;

подтвердить информацию о заработной плате;

подписать заявление с помощью КЭП.

Результат поступает в электронный кабинет и на почту. Если заявка согласована, статус работника сохраняется непрерывно и отображается в соответствующих системах.

Введение такого механизма демонстрирует общую тенденцию к цифровизации государственных услуг в Украине. Автоматизация процессов позволяет не только экономить время, но и повышает прозрачность и эффективность взаимодействия между бизнесом и государством.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине расширили критерии определения критически важных предприятий для нужд Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые подлежат бронированию. Теперь к ним относятся и компании, занимающиеся перевозкой военных грузов, ремонтом и обслуживанием техники и обеспечением оборонных закупок.

