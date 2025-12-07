Могут ли вручить повестку в ТЦК в украинских посольствах за рубежом: объяснение юриста

В Украине продолжает действовать законодательно определенная процедура вручения повесток во время всеобщей мобилизации. Она регулирует, кому, где и каким образом могут вручать различные виды повесток.

Об этом сообщил юрист Евгений Булименко в комментарии РБК.Украина. По словам юриста, повестки могут вручать только работники определенных законодательством органов и учреждений.

"Это, в частности, работницы ТЦК, местных администраций, органов местного самоуправления, отдельных предприятий и работники СБУ или разведорганов - но только тем, кто находится у них на воинском учете", – объясняет Булименко.

Посольства выдавать повестки не могут

Также повестки могут присылать заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении. В свою очередь, работники дипломатических учреждений за рубежом не входят в такой перечень.

"Работники посольств и консульств не уполномочены вручать повестки. Они вообще не входят в перечень субъектов, определенных Порядком", – пояснил юрист.

Однако, как отметил юрист, вручение повесток в посольствах или консульствах лицами, которые имеют соответствующие полномочия согласно Порядку, не запрещено. Однако практика демонстрирует маловероятный результат.

