Могут ли в Украине мобилизовать мужчин до 25 лет: подробное объяснение

В Украине общее правило предусматривает, что мужчин до 25 лет не мобилизуют, однако из этого правила есть исключения. В частности, досрочно военнообязанными могут стать бывшие "ограниченно годные", выпускники военных кафедр с офицерским званием и бывшие полицейские.

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В мае 2024 года мобилизационный возраст в Украине снизили с 27 до 25 лет. Об этом рассказал кандидат юридических наук, адвокат Евгений Филипец на YouTube-канале.

Соответственно, мужчины моложе этого возраста, как правило, числятся на учёте в качестве призывников, а не военнообязанных.

В то же время закон предусматривает ситуации, при которых человек до 25 лет может досрочно перейти в категорию военнообязанных. Именно этот статус имеет значение при определении возможности мобилизации.

Адвокат Евгений Филипец объясняет, что одним из таких случаев является прохождение военно-медицинской комиссии и получение статуса "ограниченно годен".

"По состоянию здоровья молодой человек до 25 лет может подлежать мобилизации в случае, если он был признан ограниченно годным", — подчеркнул Филипец.

После отмены статуса "ограниченно годен" такие граждане должны повторно пройти ВЛК. Если по результатам медицинского осмотра их признают годными к военной службе или соответствующими категории военнообязанных, возрастное ограничение в 25 лет само по себе уже не является основанием для отсрочки мобилизации.

"После проведения повторной ВЛК, уже в качестве военнообязанного, и если его признали годным к военной службе или, опять же, ограниченно годным к военной службе, такие лица подлежали мобилизации. Даже без учета их возраста", – отметил адвокат.

Еще одна категория – молодые мужчины, которые во время учебы закончили военную кафедру и получили начальное офицерское звание.

В таком случае человек может утратить статус призывника и перейти в категорию военнообязанных еще до достижения 25 лет.

Отдельно это касается бывших сотрудников Национальной полиции. После увольнения граждане, имевшие специальные звания в органах полиции, переводятся со специального на общий воинский учет и приобретают статус военнообязанных.

Адвокат советует уделять особое внимание информации в военно-учетном документе и приложении "Резерв+". Причина заключается в возможных ошибках при внесении или изменении данных в военных реестрах.

"Поэтому важно проверить свой военно-учетный документ, ведь я уже вижу на практике, что бывают случаи, когда призывник якобы ошибочно зачисляется в статус военнообязанного", — предупредил Филипец.

Поэтому мужчинам до 25 лет следует проверять свой актуальный военно-учетный статус. Если в "Резерв+" без понятных оснований появился статус военнообязанного, адвокат советует выяснить причину изменения данных и, при необходимости, обжаловать неправомерные действия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что при прохождении военно-врачебной комиссии(ВВК) военнообязанные должны пройти обязательный осмотр у восьми базовых специалистов, а при необходимости — дополнительные обследования. Чтобы ускорить процедуру, специалисты советуют заранее подготовить медицинские документы и свежие анализы, а также соблюдать правила подготовки к медосмотру.

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