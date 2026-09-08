Каких врачей нужно посетить на ВЛК и как подготовиться к обследованию: подробное объяснение
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При прохождении военно-медицинской комиссии (ВМК) военнообязанные должны пройти обязательный осмотр у восьми основных специалистов, а при необходимости — дополнительные обследования. Чтобы ускорить процедуру, специалисты советуют заранее подготовить медицинские документы и свежие анализы, а также соблюдать правила подготовки к медосмотру.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Продолжительность прохождения ВЛК зависит от состояния здоровья человека и необходимости проведения дополнительной диагностики.
Каких врачей нужно пройти на ВЛК
Стандартный медицинский осмотр предусматривает консультацию у восьми врачей. Военнообязанного должны осмотреть:
- хирург;
- терапевт;
- психиатр;
- невролог;
- отоларинголог;
- офтальмолог;
- дерматолог;
- стоматолог.
Если во время осмотра медики выявляют заболевания или патологии, которые невозможно должным образом оценить без дополнительной диагностики, человека могут направить на углубленное обследование.
В частности, может потребоваться компьютерная или магнитно-резонансная томография (МРТ). В отдельных случаях военнообязанного направляют на обследование в условиях стационара.
При наличии определенных жалоб или медицинских показаний к прохождению ВЛК также могут привлечь других профильных специалистов.
Что нужно взять с собой на ВЛК и как подготовиться к анализам
Чтобы не тратить лишнее время на повторное прохождение обследований, перед визитом в ВЛК стоит подготовить медицинские документы. Прежде всего рекомендуется взять все имеющиеся выписки, результаты предыдущих обследований и другие медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья.
Также желательно иметь свежие результаты анализов крови и мочи, в частности , результаты тестов на ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты B и C. Кроме того, следует подготовить актуальную электрокардиограмму.
Если необходимых анализов нет, их можно будет сдать непосредственно в медицинском учреждении. Лабораторные исследования являются обязательной частью медицинского осмотра.
Для получения достоверных результатов перед сдачей анализов рекомендуется воздерживаться от еды в течение четырёх–восьми часов до начала медицинского осмотра. Поэтому, если ВЛК предусматривает сдачу крови, лучше заранее уточнить время прохождения процедур и прийти натощак.
Напомним, стандартное прохождение ВЛК должно завершиться в течение шести дней. Если же военнообязанному требуются дополнительные обследования, процедура может длиться до 14 дней.
Как писал OBOZ.UA, решение ВЛК можно обжаловать, если медицинский осмотр провели с нарушениями или он фактически не состоялся. Для этого необходимо собрать медицинские документы и подать обоснованное заявление в региональную ВЛК или административный суд.
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