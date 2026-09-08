Каких врачей нужно посетить на ВЛК и как подготовиться к обследованию: подробное объяснение

При прохождении военно-медицинской комиссии (ВМК) военнообязанные должны пройти обязательный осмотр у восьми основных специалистов, а при необходимости — дополнительные обследования. Чтобы ускорить процедуру, специалисты советуют заранее подготовить медицинские документы и свежие анализы, а также соблюдать правила подготовки к медосмотру.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Продолжительность прохождения ВЛК зависит от состояния здоровья человека и необходимости проведения дополнительной диагностики.

Каких врачей нужно пройти на ВЛК

Стандартный медицинский осмотр предусматривает консультацию у восьми врачей. Военнообязанного должны осмотреть:

хирург;

терапевт;

психиатр;

невролог;

отоларинголог;

офтальмолог;

дерматолог;

стоматолог.

Если во время осмотра медики выявляют заболевания или патологии, которые невозможно должным образом оценить без дополнительной диагностики, человека могут направить на углубленное обследование.

В частности, может потребоваться компьютерная или магнитно-резонансная томография (МРТ). В отдельных случаях военнообязанного направляют на обследование в условиях стационара.

При наличии определенных жалоб или медицинских показаний к прохождению ВЛК также могут привлечь других профильных специалистов.

Что нужно взять с собой на ВЛК и как подготовиться к анализам

Чтобы не тратить лишнее время на повторное прохождение обследований, перед визитом в ВЛК стоит подготовить медицинские документы. Прежде всего рекомендуется взять все имеющиеся выписки, результаты предыдущих обследований и другие медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья.

Также желательно иметь свежие результаты анализов крови и мочи, в частности , результаты тестов на ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты B и C. Кроме того, следует подготовить актуальную электрокардиограмму.

Если необходимых анализов нет, их можно будет сдать непосредственно в медицинском учреждении. Лабораторные исследования являются обязательной частью медицинского осмотра.

Для получения достоверных результатов перед сдачей анализов рекомендуется воздерживаться от еды в течение четырёх–восьми часов до начала медицинского осмотра. Поэтому, если ВЛК предусматривает сдачу крови, лучше заранее уточнить время прохождения процедур и прийти натощак.

Напомним, стандартное прохождение ВЛК должно завершиться в течение шести дней. Если же военнообязанному требуются дополнительные обследования, процедура может длиться до 14 дней.

Как писал OBOZ.UA, решение ВЛК можно обжаловать, если медицинский осмотр провели с нарушениями или он фактически не состоялся. Для этого необходимо собрать медицинские документы и подать обоснованное заявление в региональную ВЛК или административный суд.

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