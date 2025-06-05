Могут ли прислать 'боевую' повестку по почте: детальное объяснение

Мобилизационные распоряжения, они же "боевые" повестки, являются последним способом оповещения военнообязанного о мобилизации перед его отправкой в учебный центр ВСУ. Такой документ вручается под личную подпись получателя, поэтому он не может быть направлен по почте.

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Об этом заявил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA". По его словам, процесс вручения "боевых" повесток происходит только в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Он отметил, что "боевая" повестка вручается только гражданам, которые прошли военно-врачебную комиссию и получили статус, который позволяет проходить военную службу.

"Вручается под личную подпись в помещении ТЦК. В соответствии с Постановлением КМУ №560", – написал адвокат.

В пункте 88 упомянутого Постановления говорится: "На основе результатов проведения медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора резервистам и военнообязанным, которые подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на особый период, в ТЦК и СП (Центральном управлении, или региональных органах СБУ, или соответствующем подразделении разведывательных органов) под личную подпись вручается повестка о призыве на военную службу по мобилизации и отправке к местам прохождения военной службы".

Что такое "боевая" повестка?

Напомним, что мобилизационное распоряжение, "боевая" повестка или повестка на отправку – это документ, который вручается военнообязанному после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), если он признан пригодным к военной службе.

В документе указывается об обязанности гражданина явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления его мобилизации.

Однако даже вручение "боевой" повестки, по словам адвокатов, не означает, что человек сразу попадет на фронт. После нее людей без боевого опыта направляют в учебные центры для прохождения базовой военной подготовки (обучение может длиться три-четыре недели).

Если же мужчина ранее служил в рядах ВСУ, то его направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там он в течение трех-четырех недель проходит боевое слаживание.

Где могут вручить "боевую" повестку и что будет, если ее проигнорировать?

Мобилизационное распоряжение военнообязанные украинцы, по словам адвокатов, не могут получить просто на улице или в общественном месте, ведь для его вручения представителям ТЦК необходимо знать информацию о человеке, в частности о том, что он успешно прошел ВВК.

Поэтому "боевую" повестку военнообязанному гражданину могут вручить непосредственно в ТЦК, а также по адресу, где он живет, или по его месту работы.

Если мужчина пришел в ТЦК для уточнения данных, прошел ВВК, его признали пригодным, но потом он не пришел с вещами на сборы – за это предусмотрена уголовная ответственность по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от службы).

Так, если проигнорировать "боевую" повестку, военнообязанного могут через суд наказать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня истек срок прохождения повторной ВВК для граждан, которым ранее была установлена ограниченная пригодность к военной службе. В Минобороны заявили, что срок больше продлевать не будут, поэтому все военнообязанные, которые не прошли ВВК повторно, будут классифицироваться как нарушители правил воинского учета в особый период – их будут объявлять в розыск и привлекать к ответственности.

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